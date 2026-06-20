Estados Unidos afirmó que 55 buques y más de 17 millones de barriles de petróleo cruzaron el estrecho de Ormuz este sábado

Inicio / Internacional / Más de 17 millones de barriles pasaron hoy por Ormuz, dice EUA

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este sábado que 55 buques mercantes y más de 17 millones de barriles de petróleo transitaron por el estrecho de Ormuz durante la jornada, sin hacer referencia al anuncio de Irán sobre el cierre de esa vía marítima.

En un comunicado, el Centcom sostuvo que el paso por esta ruta internacional permaneció abierto y seguro para las embarcaciones comerciales.

"El paso seguro a través de esta vía navegable internacional se mantuvo garantizado hoy, con el tránsito de 55 buques mercantes que transportaban grandes cantidades de carga y más de 17 millones de barriles de petróleo hacia los mercados mundiales", indicó.

El comando estadounidense señaló que el nivel de amenaza para la navegación en el estrecho de Ormuz disminuyó a un nivel moderado tras la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

También te puede interesar: Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz por ataques de Israel

No obstante, advirtió que continúan presentes minas marítimas y operaciones navales relacionadas con las labores de limpieza en la zona.

Además, indicó que el Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC) emitió esta semana un aviso confirmando el tránsito seguro para todas las embarcaciones a través de una ruta designada.

Según el Centcom, el tráfico de buques comerciales aumentó este 20 de junio.

Estados Unidos mantiene vigilancia

El organismo militar afirmó que las fuerzas estadounidenses permanecen desplegadas para garantizar el cumplimiento de todos los aspectos del acuerdo alcanzado con Irán.

"Las fuerzas estadounidenses permanecen presentes y vigilantes para garantizar que se cumplan y respeten todos los aspectos del acuerdo con Irán, y que este se mantenga plenamente vigente y efectivo", señaló.

El pasado 18 de junio, tras la firma del memorando de entendimiento, Estados Unidos anunció el levantamiento del bloqueo que había impuesto al tránsito de embarcaciones hacia puertos iraníes durante la guerra.

También te puede interesar: Irán envía a su canciller a Suiza para exigir a EUA el acuerdo

El acuerdo preliminar contempla la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente el 20 % del petróleo mundial, además del inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.

La primera ronda de conversaciones está prevista para este domingo en Suiza, donde ya se encuentran el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, viajó este sábado a Suiza para exigir a Estados Unidos el cumplimiento del memorando de entendimiento, al considerar que ha sido vulnerado por los ataques de Israel contra el Líbano.

También te puede interesar: Siguen los combates letales en Líbano; la paz EUA-Irán tiembla