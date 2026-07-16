EUA intensifica ataques contra Irán por quinto día consecutivo

El Comando Central estadounidense informó que los ataques buscan debilitar la capacidad militar iraní, mientras Teherán denunció impactos en infraestructuras

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La guerra entre Estados Unidos e Irán sumó este jueves un nuevo episodio de escalada militar luego de que las Fuerzas Armadas estadounidenses iniciaran una quinta jornada consecutiva de bombardeos sobre territorio iraní.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó que la nueva ofensiva comenzó a las 14:00 horas del este de Estados Unidos y forma parte de las operaciones destinadas a reducir la capacidad militar de la República Islámica.

Aunque las autoridades estadounidenses no detallaron los objetivos específicos de esta nueva ronda de ataques, en días anteriores aseguraron haber golpeado centros de mando, sistemas de misiles, plataformas de drones e instalaciones de vigilancia.

Buscan debilitar capacidad militar iraní

Washington sostiene que las operaciones tienen como finalidad limitar la capacidad de Irán para amenazar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Antes del estallido del conflicto, por esta vía circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel global, por lo que cualquier alteración en la zona genera preocupación en los mercados internacionales.

La ofensiva estadounidense se reactivó durante el pasado fin de semana tras la decisión del presidente Donald Trump de dar por terminado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, acuerdo que había surgido después de ataques iraníes contra embarcaciones comerciales en Ormuz.

Irán reporta impactos en aeropuerto y zona hospitalaria

Mientras continúan los bombardeos, las autoridades iraníes informaron que proyectiles estadounidenses impactaron instalaciones de un aeropuerto ubicado en la provincia de Semnan, al norte del país.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales derivadas de ese ataque.

Sin embargo, Teherán acusó además a Washington de cometer un "crimen de guerra" tras una ofensiva registrada en las inmediaciones de un hospital oncológico infantil localizado en la ciudad de Ahvaz, en el suroeste iraní.

Las autoridades iraníes no precisaron el número de afectados ni el alcance de los daños provocados por ese ataque.

Se endurece el control sobre el estrecho de Ormuz

En medio de la creciente tensión, el Centcom también reactivó esta semana el cerco naval sobre puertos y embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz.

Dicha medida fue anunciada dos días después de que Irán advirtiera sobre la posibilidad de cerrar esta estratégica vía marítima en respuesta a los bombardeos estadounidenses.

El endurecimiento de las operaciones militares y navales ha elevado las preocupaciones internacionales por una posible afectación al comercio energético mundial y por el riesgo de una expansión regional del conflicto.

Como parte de las represalias, Irán ha lanzado ataques contra objetivos vinculados a Estados Unidos en varios países de Medio Oriente.

De acuerdo con reportes oficiales, instalaciones ubicadas en Baréin, Kuwait y Jordania han sido alcanzadas durante los últimos días como respuesta a la ofensiva estadounidense.