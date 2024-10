Canadá anuncia un control de inmigrantes para regular población

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó este jueves sobre una significativa reducción en el número de inmigrantes que serán admitidos en el país durante los próximos dos años.

Esta medida busca regular el crecimiento poblacional y estabilizar la economía canadiense. En su anuncio, Trudeau aclaró que la reducción es temporal, señalando que "esto es para frenar el crecimiento demográfico y permitir que nuestra economía se ponga al día".

We’re going to significantly reduce the number of immigrants coming to Canada for the next two years. This is temporary — to pause our population growth and let our economy catch up.



We have to get the system working right for all Canadians.