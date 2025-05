Rubio será asesor de seguridad nacional, Waltz va a la ONU: Trump

El presidente Donald Trump anunció este jueves que nombrará al secretario de Estado Marco Rubio como asesor de seguridad nacional interino para reemplazar a Mike Waltz, a quien está nominando como embajador ante las Naciones Unidas.

Trump anunció los cambios poco después de que se supiera que Waltz y su adjunto Alex Wong dejarían la administración, solo semanas después de que se revelara que Waltz añadió a un periodista a una cadena de mensajes en Signal que se utilizaba para discutir planes militares.

Trump dijo que Rubio continuará sirviendo como secretario de Estado.

“Me complace anunciar que nominaré a Mike Waltz para ser el próximo embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Desde su tiempo en uniforme en el campo de batalla, en el Congreso y, como mi Asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz ha trabajado arduamente para poner los intereses de nuestra Nación primero”, escribió Trump en las redes sociales.

“Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio servirá como Asesor de Seguridad Nacional, mientras continúa su fuerte liderazgo en el Departamento de Estado. Juntos, continuaremos luchando incansablemente para hacer que Estados Unidos, y el mundo, sean SEGUROS OTRA VEZ”.

I’m deeply honored to continue my service to President Trump and our great nation. pic.twitter.com/FFTPjnIYkI — Mike Waltz (@MikeWaltz47) May 1, 2025

Waltz estuvo bajo un intenso escrutinio en marzo después de que se revelara que añadió al periodista Jeffrey Goldberg a una cadena de mensajes privados en la aplicación de mensajería encriptada Signal, que se utilizó para discutir la planificación de una operación militar sensible el 15 de marzo contra los hutíes en Yemen. Una aliada de extrema derecha del presidente, Laura Loomer, también ha criticado a Waltz, diciéndole a Trump en una reciente conversación en la Oficina Oval que necesita deshacerse de los asesores que, según ella, no son lo suficientemente leales.

Waltz, quien sirvió en la Cámara de Representantes representando a Florida durante tres mandatos, es el funcionario de alto rango más prominente en dejar el cargo desde que Trump regresó a la Casa Blanca. En su segundo mandato, el presidente republicano ha tratado de evitar el tumulto de sus primeros cuatro años en el cargo, durante los cuales pasó por cuatro asesores de seguridad nacional, cuatro jefes de gabinete de la Casa Blanca y dos secretarios de Estado.

En el caso de la cadena de Signal, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también proporcionó los tiempos exactos de los lanzamientos de aviones de guerra y cuándo caerían las bombas. Waltz había asumido previamente la “responsabilidad total” por construir la cadena de mensajes y los funcionarios de la administración describieron el episodio como un “error” pero uno que no causó daño a estadounidenses. Waltz sostuvo que no estaba seguro de cómo Goldberg terminó en la cadena de mensajes e insistió en que no conocía al periodista.

Trump y la Casa Blanca, que insistieron en que no se compartió información clasificada en la cadena de mensajes, han apoyado públicamente a Waltz durante todo el episodio. Pero el asesor de seguridad nacional también estaba bajo ataque de personalidades como Loomer, quien se había estado quejando a los funcionarios de la administración de que había sido excluida del proceso de selección para los asesores del Consejo de Seguridad Nacional. En su opinión, Waltz confiaba demasiado en los “neocons”, refiriéndose a los neoconservadores belicistas dentro del Partido Republicano, así como en otros que Loomer argumentaba no eran totalmente leales.

Waltz estuvo en televisión hasta la mañana del jueves, promoviendo el acuerdo con Ucrania para acceder a sus minerales y otros recursos naturales.

A medida que comenzaron a circular informes de que Waltz podría dejar la administración, Loomer pareció atribuirse el mérito en una publicación en el sitio de redes sociales X, escribiendo: “SCALP” ("Descapado").

