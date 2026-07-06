Canadá elige a ThyssenKrupp para fabricar su flota de submarinos

El país eligió a ThyssenKrupp Marine Systems para negociar la compra de hasta 12 submarinos, la mayor adquisición militar de su historia

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Canadá designó a la empresa alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) como proveedor preferente para la construcción de hasta 12 submarinos, en lo que el primer ministro Mark Carney calificó como la mayor adquisición militar en la historia del país.

El anuncio se realizó días antes de la cumbre de la OTAN, en la que los países miembros enfrentarán una fuerte presión para incrementar su gasto en defensa y presentar planes concretos de fortalecimiento militar.

Carney afirmó que la plataforma desarrollada por TKMS es la opción más adecuada para operar en las aguas del Ártico y cumplir con los compromisos de la alianza atlántica.

"El submarino está probado y es capaz", señaló el mandatario, al destacar que la compañía alemana suministra submarinos a más de una tercera parte de los integrantes de la OTAN.

Canadá iniciará negociaciones con TKMS

El gobierno canadiense informó que la designación convierte a ThyssenKrupp Marine Systems en el proveedor preferente para iniciar las negociaciones del contrato definitivo.

Aunque Mark Carney evitó revelar el monto de la operación, adelantó que representará una inversión de decenas de miles de millones de dólares.

El canciller alemán Friedrich Merz celebró la decisión y la calificó como "una fuerte señal para nuestra alianza transatlántica y europea".

La firma alemana superó en el proceso de selección a la compañía surcoreana Hanwha Ocean. TKMS destacó que sus submarinos de propulsión convencional facilitarán la interoperabilidad con otros países de la OTAN que ya utilizan este tipo de embarcaciones.

Canadá acelera su inversión en defensa

La adquisición forma parte de la estrategia del gobierno canadiense para incrementar de forma significativa su gasto militar, luego de años de mantenerse por debajo de las metas fijadas por la OTAN.

Carney reiteró el compromiso de elevar el presupuesto de defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2035 y aseguró que el plan fiscal ya contempla alcanzar un gasto equivalente al 4% del PIB en 2030, superando los plazos establecidos por la alianza.

Además, explicó que Alemania y Noruega, países que desarrollaron conjuntamente el diseño de los submarinos, abrirán capacidad adicional de producción para acelerar las entregas.

Con ello, Canadá espera recibir cuatro submarinos antes de 2034, dos años antes de las previsiones públicas anunciadas por TKMS.

La nueva flota sustituirá a los cuatro submarinos clase Victoria, adquiridos de segunda mano al Reino Unido a finales de la década de 1990.

El gobierno canadiense explicó que ninguna empresa estadounidense participó en la licitación debido a que Estados Unidos únicamente fabrica submarinos de propulsión nuclear, mientras que Ottawa buscaba embarcaciones convencionales.