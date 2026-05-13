FIFA blindará Mundial 2026 con histórico plan antidopaje

La FIFA anunció este miércoles que la Copa Mundial de 2026 contará con uno de los programas antidopaje más completos en la historia del futbol, como parte de una estrategia conjunta con las agencias nacionales de México, Estados Unidos y Canadá para garantizar una competencia limpia en el torneo más grande jamás organizado.

El plan involucra acuerdos operativos con la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA), Sport Integrity Canada y el Comité Nacional Antidopaje de México (MexNado), organismos que trabajarán bajo dirección de la FIFA para ejecutar controles antes y durante la justa mundialista.

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Controles previos y vigilancia total en sedes mundialistas

De acuerdo con el organismo rector del futbol internacional, cada organización nacional antidopaje llevará a cabo pruebas fuera de competencia en las semanas previas al arranque del torneo, con el objetivo de monitorear a jugadores seleccionados antes del inicio oficial.

Posteriormente, durante el Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, personal especializado de los tres países sede colaborará con oficiales de FIFA para realizar controles tanto fuera de competencia como en días de partido en todos los estadios anfitriones.

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Esta coordinación permitirá una cobertura integral en las distintas ciudades sede distribuidas entre Norteamérica.

Unificación de estándares en tres países

La FIFA explicó que el acuerdo busca garantizar procedimientos homogéneos de toma de muestras, análisis y cumplimiento regulatorio, alineados con el Reglamento Antidopaje de FIFA, el Código Mundial Antidopaje y estándares internacionales vigentes.

La magnitud logística del torneo, que por primera vez se disputará con 48 selecciones, exige una vigilancia reforzada para preservar la credibilidad deportiva.

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Emilio García Silvero, director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA, aseguró que esta colaboración fortalecerá la lucha global contra el dopaje.

“Los grandes acontecimientos internacionales precisan de sólidas colaboraciones. Nuestra labor conjunta con USADA, Sport Integrity Canada y el Comité Nacional Antidopaje de México redoblará nuestros esfuerzos en la lucha contra el dopaje en todo el mundo”, afirmó.

México asume responsabilidad clave

Desde MexNado, Juan Manuel Herrera calificó la participación mexicana como una responsabilidad especial para proteger la integridad de un torneo que tendrá una fuerte presencia en territorio nacional.

“Respaldar la lucha contra el dopaje de la FIFA en México supone una responsabilidad muy especial”, señaló.

Tanto USADA como Sport Integrity Canada coincidieron en que el trabajo coordinado será esencial para ofrecer igualdad de condiciones a todos los futbolistas participantes.

La dimensión internacional del Mundial 2026 convierte este programa en una de las operaciones antidopaje más ambiciosas jamás implementadas en una competencia futbolística, reflejando la intención de FIFA de blindar el torneo ante cualquier amenaza a su legitimidad.

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