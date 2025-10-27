Capturan a presunto enlace del asesinato de Miguel Uribe

Este lunes las autoridades de Colombia capturaron a un hombre señalado de ser el presunto enlace entre los autores intelectuales y los ejecutores del ataque que terminó con la vida del precandidato presidencial, Miguel Uribe.

El hombre, identificado como Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, fue capturado en la zona rural del departamento de Meta, indicó la policía en la red social X al divulgar una fotografía del hombre custodiado por elementos armados.

Tras esto, la Fiscalía General de Colombia indicó que Pérez Marroquín “sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado”, sin indicar si tienen nuevas pistas de quién ordenó el ataque.

Desde el Ministerio de Justicia han señalado como hipótesis principal la posible responsabilidad de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, la fiscalía ha dicho que no descarta cualquier otra línea de investigación.

Cabe recordar que el precandidato a la presidencia en Colombia, Miguel Uribe Turbay, fue atacado a tiros el pasado 7 de junio cuando se encontraba dando un discurso en un parque de Bogotá.

Tras el ataque, debido a la gravedad de sus heridas y tras varias cirugías, el político conservador falleció casi dos meses después del atentado.

Pérez Marroquín será imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

Por el asesinato del precandidato ha sido sancionado el menor de edad que le disparó a pasar siete años privado de la libertad en un centro especial para adolescentes. En tanto, Carlos Eduardo Mora González, quien aceptó haber participado en la logística y ejecución del crimen, será sentenciado a 21 años de prisión. Otras cuatro personas han sido capturadas y están siendo procesadas.

