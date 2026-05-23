Capturan a sexto implicado en caso Irma Hernández

Agentes ministeriales detuvieron a otro presunto implicado en el secuestro y asesinato de la profesora jubilada y taxista Irma Hernández, caso que causó indignación nacional luego de que la víctima fuera videograbada sometida y rodeada por hombres armados.

El detenido fue identificado como Abisaí “N”, quien es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

Con esta captura, suman seis las personas detenidas relacionadas con el crimen ocurrido en el municipio de Álamo, al norte de Veracruz.

Fiscalía cumplimenta orden de aprehensión

La Fiscalía General del Estado informó que elementos ministeriales ejecutaron una orden de aprehensión emitida por un juez contra Abisaí “N”, señalado de haber participado en la privación ilegal de la libertad de la víctima.

De acuerdo con las investigaciones, la autoridad judicial libró el mandamiento dentro del cuaderno 283/2025, tras establecerse la probable participación del ahora detenido en los hechos.

El caso que conmocionó al país

Irma Hernández, profesora jubilada de 62 años y taxista, fue privada de la libertad el viernes 18 de julio de 2025 por un grupo armado en el norte de Veracruz.

Horas después del secuestro, integrantes del crimen organizado difundieron un video donde la víctima aparecía sometida, arrodillada y atada de manos, mientras era obligada a leer un mensaje dirigido a taxistas de la región para exigir el pago de cuotas.

Una semana más tarde, el cuerpo de la profesora fue localizado en la comunidad de Tepetzintlilla, perteneciente al municipio de Álamo.

El caso provocó indignación en todo el país debido a la violencia ejercida contra la víctima y a los cuestionamientos hacia las autoridades estatales por su actuación durante las investigaciones.

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