Capturan en Bolivia al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset

El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado este viernes en un operativo policial realizado en la región de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, confirmaron autoridades vinculadas al combate al narcotráfico.

La detención se llevó a cabo durante la madrugada en el barrio Las Palmas, donde fuerzas de seguridad desplegaron un operativo que dejó además tres personas aprehendidas y la incautación de varias armas.

Marset estaba prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de un operativo de las autoridades bolivianas que buscaban detenerlo en la misma ciudad.

Buscado por varios países

El uruguayo es señalado como líder de una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Sebastián Marset es requerido por la justicia de Bolivia, Uruguay y Brasil, además de agencias internacionales como la Administración de Control de Drogas (DEA), Europol y Interpol.

Su captura representa un golpe importante contra las redes de narcotráfico que operan en el Cono Sur de América Latina.

De acuerdo con reportes de medios locales, en imágenes difundidas tras el operativo se observa a cuatro detenidos —una mujer y tres hombres— colocados contra una pared bajo custodia de agentes antidroga, uno de ellos presuntamente Marset.

Un prófugo rodeado de polémicas

El narcotraficante llevaba varios años en la clandestinidad y era considerado uno de los criminales más buscados de Sudamérica.

En 2023 se reveló que había vivido en Santa Cruz con una identidad falsa e incluso llegó a fundar y jugar en un club de fútbol de segunda división llamado Los Leones del Torno.

Durante ese periodo, también logró regularizar su estancia en Bolivia utilizando documentación falsa, lo que generó críticas sobre posibles fallas institucionales en el control migratorio.

En noviembre de ese mismo año, mientras permanecía oculto, Marset concedió una entrevista a un medio internacional en la que aseguró que funcionarios del gobierno boliviano lo habían alertado sobre el operativo policial que buscaba capturarlo, acusaciones que siempre fueron rechazadas por las autoridades del país.

Vinculación con crimen de fiscal paraguayo

Además de los cargos por narcotráfico, Marset ha sido vinculado con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia en mayo de 2022.

El uruguayo ha negado cualquier participación en ese crimen. Sin embargo, la investigación llevó a la condena de siete personas en Colombia y a detenciones en países como Venezuela y El Salvador.

Las autoridades bolivianas aún no han dado detalles sobre el proceso judicial que seguirá tras su captura, aunque se espera que en los próximos días se definan posibles extradiciones o cargos formales en su contra.

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