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Nacional

Capturan en Chiapas a 'El Misterio' presunto líder de la MS-13

El salvadoreño Orlando Armando, alias 'El Misterio', fue entregado a las autoridades de su país, donde enfrenta cargos por homicidio, violación y otros delitos

  • 07
  • Junio
    2026

Autoridades mexicanas capturaron en Tapachula, Chiapas, a Orlando Armando, conocido con el alias de “El Misterio”, presunto integrante y líder de alto perfil de la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13), quien era buscado por la justicia de El Salvador.

La detención derivó de los mecanismos de cooperación e intercambio de información entre instituciones de seguridad de ambos países, lo que permitió ubicar al sospechoso en territorio mexicano.

Tras su captura, el presunto pandillero fue entregado a las autoridades salvadoreñas para que enfrente los procesos judiciales pendientes en su contra.

Era buscado por múltiples delitos

De acuerdo con información obtenida a través del Centro Trasnacional Antipandillas de El Salvador, Orlando Armando contaba con antecedentes y órdenes de búsqueda relacionadas con diversos delitos de alto impacto.

Entre los registros destacan una detención por portación, tenencia o conducción de armas de guerra ocurrida en marzo de 2006, así como un proceso por extorsión en grado de tentativa iniciado en abril de 2009.

Además, las autoridades salvadoreñas lo señalan por presuntos delitos de homicidio agravado en coautoría, agrupación ilícita, limitación ilegal a la libertad de circulación, violación a menor o incapaz y portación de armas de guerra en grado de tentativa.

Durante la noche del sábado, Orlando Armando fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades de El Salvador, donde deberá responder ante la justicia por las acusaciones que pesan en su contra.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de sus actividades dentro de la estructura criminal y su posible participación en otros hechos delictivos.

 

 


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