Castillo pide a Perú acatar fallo de la ONU y liberarlo

El expresidente peruano solicitó cumplir el dictamen internacional que considera arbitraria su detención y exige su excarcelación

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El expresidente de Perú Pedro Castillo (2021-2022) pidió este viernes a las autoridades judiciales del país acatar de manera inmediata el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que determinó que su encarcelamiento fue arbitrario y solicitó su liberación.

A través de un mensaje difundido en la red social X por personas que administran su cuenta, Castillo hizo un llamado a las instituciones peruanas e internacionales de derechos humanos, así como a los organismos de justicia del país, para que implementen las recomendaciones emitidas por la instancia de la ONU.

Acusa persecución política

El exmandatario afirmó que desconocer el pronunciamiento internacional representa una vulneración del derecho internacional y profundiza lo que considera una persecución política en su contra.

"Continuar ignorando este pronunciamiento internacional no solo profundiza la persecución política en mi contra, sino que coloca al Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional", señaló.

Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo, donde se encuentran expresidentes peruanos, cumple una condena de 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para una rebelión tras el fallido intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022.

Defiende decisión de Naciones Unidas

El exgobernante se presentó en su mensaje como "presidente constitucional" y calificó el dictamen de Naciones Unidas como un momento importante en la búsqueda de justicia frente a lo que describió como un deterioro del sistema democrático peruano.

Según Castillo, la opinión del grupo de la ONU confirma que su detención no tuvo justificación y que durante el proceso se vulneraron principios relacionados con el debido proceso, el antejuicio político y acuerdos internacionales.

También sostuvo que las autoridades que participaron en su arresto y destitución actuaron de manera ilegal al aplicar, según su versión, figuras jurídicas que no correspondían al caso.

Detención tras intento de cerrar el Congreso

Pedro Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022, minutos después de anunciar la disolución del Congreso y la intervención de la Judicatura en un mensaje a la nación, una medida que fue considerada por las autoridades como un intento de golpe de Estado.

Su propia escolta lo detuvo cuando se dirigía hacia la embajada de México en Lima. Ese mismo día, el Congreso peruano aprobó su destitución, en medio de una crisis política que se desencadenó tras sus acciones y los cuestionamientos por presuntos casos de corrupción.

Solicitudes de indulto pendientes

La defensa de Castillo ha presentado seis solicitudes de indulto, todas rechazadas hasta ahora bajo el argumento de que el proceso continúa en revisión debido a los recursos presentados ante tribunales superiores.

Actualmente existe una nueva solicitud de gracia presidencial en análisis por parte de la Comisión de Gracias Presidenciales, basada en una facultad contemplada en la Constitución peruana para determinados casos, entre ellos condenas que aún no cuentan con sentencia firme.