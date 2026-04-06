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Descarta gobierno de México retomar vínculo bilateral con Perú

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su respaldo al expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de 11 años y 5 meses de cárcel por rebelión

  • 06
  • Abril
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hasta ahora no existen posibilidades de retomar las relaciones diplomáticas con Perú, pese a que esperaban una posición distinta del actual mandatario interino, José María Balcázar Zelada, y esperará al resultado de las próximas elecciones en el país suramericano.

“No hay hasta ahora (de retomar relaciones), nada que el actual presidente, que en algún momento pensamos que a lo mejor podía tener una posición distinta de restaurar la relación”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana recordó que fue el gobierno peruano quien rompió el vínculo bilateral en octubre de 2022, y que, aunque se esperaba un posible cambio de postura con el nuevo Gobierno peruano, “no hay hasta ahora nada”.

Asimismo, subrayó que la relación con la ciudadanía peruana se mantiene intacta.

“La relación con el pueblo peruano, esa continuará siempre", remarcó.

Sheinbaum reiteró además su respaldo al expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de 11 años y 5 meses de cárcel por rebelión, y a quien considera víctima de un proceso irregular.

“Hay un argumento muy claro del abogado y es: se necesitaba cierto número de votos para poderlo destituir. Y la votación fue menos que ese número de votos. En eso se basa principalmente su argumento. Es un argumento principalmente judicial, jurídico para poder liberar al presidente Castillo”, relató.

Por ello, insistió en que su Gobierno desea que el exmandatario sea "liberado, y pues que gane el pueblo siempre, que gane el pueblo.”

La mandataria también rechazó cualquier acusación de intervención mexicana en procesos políticos extranjeros, argumentada por Lima como razón para la ruptura de las relaciones diplomáticas.

“Negar contundentemente que nosotros financiemos ningún movimiento en ningún lugar del mundo. Nosotros tenemos relación con los pueblos y con los gobiernos de los países del mundo con los que tenemos relaciones diplomáticas”, apuntó.

La presidenta concluyó que, dado que Perú se encuentra en un proceso electoral, que concluye este 12 de abril con las elecciones presidenciales, México no emitirá opiniones sobre el escenario interno.


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