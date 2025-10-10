Exige Sheinbaum liberar a Castillo tras destitución de Boluarte

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció tras la destitución de Dina Boluarte como presidenta de Perú, al insistir en que el exmandatario Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado.

“Nosotros consideramos que un golpe de Estado destituyó al presidente Castillo, le reiteramos nuestra solidaridad siempre, fue por unanimidad la destitución (de Dina Boluarte) e insistimos en que se libere a Pedro Castillo”, expresó la mandataria mexicana durante su conferencia matutina.

El Congreso de Perú aprobó este viernes la vacancia de Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, luego de una serie de denuncias por enriquecimiento ilícito, el aumento de la criminalidad y la represión violenta de protestas ocurridas a finales de 2022 y principios de 2023.

La moción fue respaldada por 118 de los 122 legisladores presentes, sin votos en contra ni abstenciones, superando con holgura los 87 votos necesarios para removerla del cargo.

Boluarte se negó a ejercer su derecho a la defensa, alegando que el proceso parlamentario carecía de garantías.

José Jerí asume la Presidencia del Perú

Tras la destitución de Boluarte, el Congreso peruano juramentó a José Jerí como nuevo presidente del país, en cumplimiento de la sucesión constitucional.

