Reafirma postura sobre expresidente peruano Pedro Castillo

La presidenta Sheinbaum reafirmó que el Gobierno de México mantendrá su posesión con respecto al expresidente de Perú, Pedro Castillo.

“No es una agresión. Recibí aquí al abogado del presidente Pedro Castillo que desde nuestro punto de vista vivió un golpe de Estado y me solidaricé con él. Eso fue lo que hice. Es una política que viene desde el Gobierno del presidente López Obrador […]. Nosotros mantenemos el mismo criterio. Entonces, no importa. vamos a mantener nuestra posición”, afirmó durante la conferencia matutina.

Cabe destacara que al exmandatario Pedro Castillo, se le considera víctima de un golpe de Estado.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó por doce votos a favor y seis en contra, que se vote la declaración de persona non grata a la presidenta de México en el pleno del Parlamento.

Congresistas argumentan que Sheinbaum "mostró una conducta hostil hacia el Perú desde que asumió su cargo en octubre de 2024", al desconocer la sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo y al referirse a él como "legítimo presidente del Perú".

Pedro Castillo se encuentra en prisión preventiva en Perú, en espera del juicio por rebelión a raíz del intento de autogolpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.

La Fiscalía peruana solicita una pena de 34 años de cárcel para el exmandatario.

