Celebra Netanyahu bombardeo de Estados Unidos a Irán

Un par de horas después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país bombardeó tres instalaciones nucleares de Irán, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebró estas acciones.

Mediante un mensaje difundido en su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario felicitó a su homólogo estadounidense por tomar acciones en el conflicto contra su país y resaltó su liderazgo.

President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’



First comes strength, then comes peace.



And tonight, @realDonaldTrump and the United States acted with a lot of strength. pic.twitter.com/7lTWCZkgw7