Celebra CSP fallo de EUA sobre ciudadanía por nacimiento

La presidenta celebró la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de mantener vigente la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes

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Tras la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de mantener la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la resolución y afirmó que representa un avance en la protección de los derechos de las comunidades migrantes frente a las políticas restrictivas impulsadas por Donald Trump.

La mandataria federal destacó que el máximo tribunal estadounidense rechazó la intención del presidente estadounidense de limitar ese derecho para los hijos de personas con estancia irregular o temporal en ese país.

"Es una buena noticia para las comunidades migrantes y para la protección de sus derechos", expresó.

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Sheinbaum destaca protección a los migrantes

Consideró que la resolución brinda certeza jurídica a millones de familias migrantes y fortalece la defensa de sus derechos en Estados Unidos.

Además, sostuvo que el fallo representa un revés para las políticas antiinmigrantes impulsadas por Trump y reiteró que México continuará respaldando a sus connacionales que viven en el extranjero.

Cabe mencionar que la resolución confirma que sigue vigente la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, la cual establece que toda persona nacida en territorio estadounidense adquiere la ciudadanía, sin importar la condición migratoria de sus padres, salvo excepciones muy específicas previstas por la ley.

La orden ejecutiva firmada por Trump al inicio de su segundo mandato buscaba eliminar ese beneficio para los hijos de inmigrantes indocumentados o con permisos temporales. Sin embargo, diversos tribunales federales bloquearon su aplicación antes de que entrara en vigor.

Durante la discusión del caso, magistrados conservadores y liberales cuestionaron la constitucionalidad de la medida.

Finalmente, la Suprema Corte confirmó que la ciudadanía por nacimiento permanece protegida.

Por su parte, el presidente del tribunal, John Roberts, recordó el alcance histórico de la Enmienda 14 al señalar: