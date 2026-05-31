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Internacional

OMS celebra recuperación de cinco pacientes con ébola

Se informó el viernes que un paciente se había recuperado del virus de Bundibugyo, por lo que se convirtió en la primera recuperación documentada

  • 31
  • Mayo
    2026

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este domingo la recuperación de cinco personas que padecen ébola.

Durante su visita a la República Democrática del Congo, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, detalló el estado de salud de estas personas.

“Cuatro personas serán dadas de alta hoy y hubo una que fue dada de alta anteayer”, señaló.

La organización sanitaria informó el viernes que un paciente se había recuperado del virus de Bundibugyo, por lo que se convirtió en la primera recuperación documentada de un paciente confirmado.

Indicó que las cifras oficiales más recientes mostraban 906 casos sospechosos y 223 muertes sospechosas. Uganda, país vecino, ha confirmado nueve casos y una muerte, informó el viernes el Ministerio de Salud ugandés.

Los peligros que enfrentan los trabajadores de la salud se han intensificado por el enojo entre los residentes ante los estrictos protocolos médicos para manejar los cuerpos de las víctimas, que chocan con los ritos funerarios locales. Los residentes han realizado al menos tres ataques contra centros de salud.

Tedros subrayó la importancia de involucrar a la comunidad en la respuesta al brote durante la apertura del nuevo centro de tratamiento.

“Si acuden a los centros de salud cuando tienen síntomas, pueden recibir apoyo y recuperarse, así que la clave es presentarse lo antes posible y obtener el apoyo necesario.

Podemos detener este ébola y cualquiera que lo tenga también puede recuperarse. Pero la regla... es que esto es asunto de todos y cada ciudadano debe implicarse”, agregó.

Respuesta obstaculizada por ataques de grupos rebeldes

Los ataques en Ituri por parte de las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo rebelde aliado del grupo Estado Islámico, y una coalición de milicias étnicas también han obstaculizado la respuesta.

Combatientes de las FDA mataron a siete personas el sábado en Beni, en la provincia de Kivu del Norte, una zona también afectada por el brote, informaron el ejército congoleño y grupos de la sociedad civil.

Por ello, los médicos mencionaron que cuentan con la esperanza de que el brote continúe bajo control si se lleva a cabo el tratamiento proporcionado.

“De verdad tenemos esperanza. El virus aquí no es tan complicado como los que hemos enfrentado en el pasado y, con el apoyo de todos nuestros socios, creemos que podremos poner este brote bajo control lo más rápido posible”, aseguró el médico Davin Ambitapio.

 

 


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