José Antonio Kast rinde protesta como presidente de Chile

Ante el Congreso Nacional, José Antonio Kast rindió protesta como presidente de Chile este miércoles.

Durante la ceremonia de investidura, Kast aceptó su cargo frente a la presidenta del Senado, Paulina Núñez Urrutia.

En el acto oficial, se dieron cita diversos presidentes y líderes del mundo, tales como Daniel Noboa, Javier Milei y la activista María Corina Machado.

Fundador del Partido Republicano, Kast se impuso a la candidata Jeannette Jara con casi el 60% de los votos.

Entre sus promesas de campaña se encuentra el implementar un gobierno de emergencia para dar batalla al crimen organizado, el aumento de la delincuencia y la crisis migratoria que ha azotado a Chile en los últimos años.

Su investidura marca el giro más acentuado hacia la derecha en Chile desde el fin de la dictadura militar del general Augusto Pinochet y el fin de los gobiernos de centroderecha.

Inspirado en las políticas del presidente Donald Trump y Nayib Bukele, Kast abogó por una política de tolerancia cero con el crimen organizado y los migrantes indocumentados, prometiendo desde incursiones militares contra los narcos hasta la expulsión masiva de extranjeros y el refuerzo de las fronteras con muros y vallas.

Gabriel Boric se toma su última fotografía como presidente

Previo a la ceremonia, el ahora expresidente Gabriel Boric se tomó la última fotografía con ministras, ministros y subsecretarios del gobierno.

A través de redes sociales, Boric agradeció el compromiso de los funcionarios ejercido durante su administración.

Última foto oficial con ministras, ministros, subsecretarias y subsecretarios. Ha sido un honor trabajar con ustedes. Muchas gracias por su compromiso con el gobierno, conmigo, pero sobre todo con Chile. pic.twitter.com/qC7SCvcmYt — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 11, 2026

Por su parte, el Gobierno de Chile emitió su última publicación con Gabriel Boric al frente.

Esta es la última publicación del mandato del Presidente Gabriel Boric Font. Gracias por acompañarnos en este camino 🇨🇱



Desde ahora las redes sociales del Gobierno de Chile serán administradas por el equipo del Presidente electo José Antonio Kast. — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) March 11, 2026

Comentarios