Seis países rechazan acciones militares en Venezuela

Los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron este 4 de enero de 2026 un comunicado conjunto en el que expresaron su profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela.

Las seis naciones señalaron que estos hechos contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Comunicado conjunto de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España frente a los hechos ocurridos en Venezuela: https://t.co/P9xbHI1lpG pic.twitter.com/AXq50WAMEK — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 4, 2026

Advirtieron que dichas acciones representan un precedente peligroso para la paz y la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil.

Llamado a una solución pacífica

En el documento, los países reiteraron que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas.

Subrayaron que únicamente un proceso político inclusivo, liderado por los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana.

América Latina como zona de paz

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España reafirmaron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, basada en el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención.

En este sentido, hicieron un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional.

Llamado a la ONU y preocupación por recursos

Finalmente, exhortaron al secretario general de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional.

Asimismo, manifestaron su preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o de apropiación externa de recursos naturales o estratégicos de Venezuela, reiterando la importancia del respeto a la soberanía y al derecho internacional.

