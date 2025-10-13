China impondrá sanciones económicas a buques estadounidenses

China impondrá un arancel portuario a los buques de Estados Unidos, el mismo día en que Washington comenzará a aplicar cargos a las embarcaciones de propiedad, bandera o construcción chinas.

El Ministerio de Transporte precisó que su gravamen se aplicará a los buques de propiedad, operación o bandera estadounidense, deberán pagar un impuesto de 56 dólares al entrar en los puertos chinos a partir de este martes.

Según Pekín, su recargo también crecerá gradualmente, hasta los 157 dólares por tonelada en 2028.

Ese mismo día, Washington empezará a cobrar 50 dólares por tonelada neta a los navíos chinos, un importe que aumentará en 30 dólares por tonelada cada año hasta 2028.

La Administración de Donald Trump sostiene que sus sanciones económicas buscan impulsar el "renacimiento de la industria naval estadounidense".

De acuerdo con analistas, aunque el impacto de las tarifas chinas será limitado, se abrirá un nuevo capítulo en la guerra comercial que golpeará tanto a los mercados como a los sectores logísticos.

