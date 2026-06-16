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Internacional

Sismo de 6.3 deja un muerto y cuatro heridos en China

Un terremoto de magnitud 6.3 sacudió este martes la provincia china de Qinghai, en el oeste del país, dejando un saldo preliminar de una persona fallecida

  • 16
  • Junio
    2026

Un terremoto de magnitud 6.3 sacudió este martes la provincia de Qinghai, en el oeste de China, dejando al menos una persona fallecida y cuatro heridas, de acuerdo con información difundida por autoridades locales.

El movimiento telúrico ocurrió a las 17:06 horas locales en la prefectura autónoma mongola y tibetana de Haixi, una región ubicada a unos 500 kilómetros al oeste de Xining, capital provincial.

El Centro de Redes Sismológicas de China informó que, después del sismo principal, se registraron siete réplicas en la zona.

Las autoridades detallaron que la más intensa alcanzó una magnitud de 4.9, mientras que la más débil fue de 3.0. Todas ocurrieron a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

Evacúan minas y despliegan equipos de emergencia

Tras el terremoto, trabajadores de minas de carbón cercanas fueron evacuados de manera preventiva para evitar riesgos mayores.

Además, la Administración Sismológica de Qinghai movilizó un equipo de respuesta de emergencia integrado por diez especialistas y dos vehículos, con el objetivo de evaluar daños, coordinar labores de atención y determinar el impacto real del fenómeno.

Hasta el momento no se han reportado afectaciones mayores en infraestructura urbana, aunque las inspecciones continúan en distintos puntos de la región.

Cabe señalar que el oeste de China es una de las regiones con mayor actividad sísmica del país debido a su cercanía con la zona donde convergen las placas tectónicas de Eurasia e India, en la región del Himalaya.

Por esta razón, provincias como Qinghai, Gansu, Xinjiang y la Región Autónoma del Tíbet registran con frecuencia movimientos telúricos de distinta intensidad.


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