China rechaza arancel del 50% a autos propuesto por México

El Gobierno de México presentó ante el Congreso una iniciativa para imponer un arancel del 50% a la importación de autos ligeros provenientes de países que no cuentan con tratados de libre comercio.

Dicha medida busca, según la Secretaría de Economía, proteger sectores estratégicos como el automotriz, textil, siderúrgico y de autopartes ante el incremento de vehículos asiáticos de bajo costo.

Países afectados y participación de China

Cabe señalar que el arancel impactaría directamente a naciones como China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía.

Actualmente, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), China ocupa el 30% del mercado mexicano de autos ligeros, con marcas como BYD, Changan y MG, cuya presencia creció significativamente en 2024.

La reacción de China

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, expresó que su país “se opone firmemente a cualquier forma de presión económica disfrazada de regulación comercial”.

Consideró que la propuesta mexicana “socava los derechos legítimos de China” y pidió a México actuar como “un socio responsable en la promoción de un comercio global justo y abierto”.

México defiende la medida

Por su parte, la Secretaría de Economía aseguró que el arancel busca crear un “equilibrio competitivo”, ya que los países sin tratados comerciales no están sujetos a las mismas reglas que los socios de México.

El objetivo, señalaron, es evitar el desplazamiento de la producción local y fomentar la inversión nacional.

Sheinbaum llama al diálogo

Desde la conferencia matutina del 11 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la iniciativa se enmarca dentro del Plan México, y que su administración ya dialoga con diplomáticos de China y Corea del Sur para explicar el alcance de la medida.

“No queremos conflictos con ningún país. Se trata de fortalecer nuestra economía”, enfatizó la mandataria.

