Encuesta refleja cambio en percepción global sobre EUA y China

Este cambio se atribuye al deterioro de la imagen del gobierno del presidente Donald Trump en varios países durante los últimos meses

China superó por primera vez a EUA en percepción favorable a nivel internacional, de acuerdo con una encuesta del Pew Research Center, que atribuye este cambio al deterioro de la imagen del gobierno del presidente Donald Trump en varios países durante los últimos meses.

El estudio, realizado entre febrero y mayo en 36 países y territorios, muestra que en 25 de ellos la opinión pública es ahora más favorable hacia China que hacia EUA. Entre los casos destacados se encuentran México y Canadá, además de varias naciones europeas.

Asimismo, en 22 de los 36 países los encuestados expresaron mayor confianza en el presidente chino Xi Jinping que en Donald Trump, aunque el informe señala que en muchos de esos lugares la confianza en ambos líderes sigue siendo limitada.

Pew atribuye el cambio al contexto internacional

Laura Silver, directora asociada de investigación de Actitudes Globales de Pew, explicó que es la primera ocasión, en cerca de dos décadas de mediciones, en que China obtiene una valoración superior a la de EUA.

La investigadora señaló que el cambio coincide con el fin del impacto de la pandemia de COVID-19 y con un deterioro en la percepción internacional de Washington, influido por diversos acontecimientos de política exterior.

Entre ellos mencionó la guerra entre EUA, Israel e Irán, la postura de Trump sobre Groenlandia, la captura del entonces líder venezolano Nicolás Maduro y la política estadounidense respecto al conflicto entre Israel y Hamás en Gaza.

"Hubo una relación entre el estallido de la guerra y la sensación de que Estados Unidos no está contribuyendo a la paz y la estabilidad", explicó Silver.

China es vista como un socio más confiable

El informe señala que, en comparación con EUA, China es percibida por un mayor número de personas como un país que contribuye a la paz y la estabilidad internacionales, además de ser considerado un socio más confiable.

Silver indicó que el ascenso de la imagen de Beijing responde tanto a una mejora en su propia percepción como al descenso en la valoración de Washington.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Olivia Wales defendió la gestión de Trump y aseguró que el mandatario "ha hecho más por la estabilidad global que cualquier otra persona", al destacar acciones militares y de seguridad emprendidas por su administración.

Por su parte, la Embajada de China en Washington afirmó que los resultados del estudio reflejan que los avances del país asiático son ampliamente reconocidos por la comunidad internacional.

Canadá y Europa muestran los cambios más marcados

Uno de los cambios más significativos se registró en Canadá, donde la percepción favorable hacia EUA pasó del 57% en 2023 al 33% en la encuesta más reciente, mientras que la opinión positiva sobre China aumentó del 14% al 44%.

El estudio relaciona este cambio con las tensiones comerciales entre ambos países, luego de la imposición de aranceles por parte de Trump y sus declaraciones sobre la posibilidad de que Canadá se convierta en el "estado 51".

En Europa también se registraron cambios importantes en países como Francia, Alemania, España, Italia, Suecia, Países Bajos y Reino Unido, donde la ventaja histórica de EUA prácticamente desapareció o fue superada por China.

EUA conserva respaldo en algunos aliados

Pese al cambio de tendencia, la encuesta muestra que Israel, Japón, India, Corea del Sur, Filipinas y Polonia mantienen una percepción más favorable hacia EUA que hacia China.

Israel encabeza ese grupo, con aproximadamente ocho de cada diez personas expresando una opinión positiva sobre EUA, frente al 19% que manifestó una valoración favorable de China.

El informe también señala que EUA continúa siendo mejor evaluado que China en materia de respeto a las libertades personales, aunque la diferencia se ha reducido desde 2021 debido al descenso en la confianza sobre ese aspecto entre los países encuestados.

Para este estudio, el Pew Research Center consultó a más de 42 mil personas en 35 países, además de Cisjordania y Jerusalén oriental, con márgenes de error que oscilan entre 2.3 y 5.5 puntos porcentuales, dependiendo de cada territorio.