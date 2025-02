China tomará contramedidas tras imposición de aranceles de EUA

China ha anunciado que tomará "contramedidas correspondientes" en respuesta a la imposición de un arancel adicional del 10% a sus productos exportados a Estados Unidos, una medida anunciada por el presidente Donald Trump.

El Ministerio de Comercio chino expresó su firme oposición a esta decisión, calificándola de "práctica ilícita" por parte de Estados Unidos, y aseguró que presentará una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por violar las normas comerciales internacionales.

En un comunicado, el Ministerio de Comercio de China detalló su insatisfacción con la medida unilateral de Estados Unidos, que, según argumentan, no solo afecta gravemente las relaciones comerciales entre ambos países, sino que también perjudica la cooperación económica normal.

China instó a Washington a abordar de manera objetiva y racional los problemas relacionados con el fentanilo, un tema central en la disputa, en lugar de recurrir constantemente a la amenaza de aranceles.

Por su parte, la Casa Blanca justificó el día de ayer la imposición de los aranceles como una medida para presionar a China, México y Canadá a frenar el flujo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos, especialmente el fentanilo.

Según detalló la administración Trump, China juega un papel clave en la crisis del fentanilo que afecta gravemente a la población estadounidense, señalando que el Partido Comunista Chino ha subsidado a empresas químicas para la exportación de este peligroso narcótico.

President Trump is implementing a 10 percent tariff on China until we secure the full cooperation of the Chinese government in the fight against fentanyl. China plays the central role in the fentanyl crisis that is destroying American lives.



