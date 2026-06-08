Xi y Kim fortalecen alianza en histórica visita a Pyongyang

El presidente de China, Xi Jinping, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, reafirmaron este lunes su compromiso de profundizar la cooperación política, económica y estratégica entre ambos países durante una cumbre celebrada en Pyongyang, en una visita que ha sido interpretada como un intento de Beijing por consolidar su influencia sobre su vecino y aliado histórico.

Se trata de la primera visita de Xi a Corea del Norte en siete años, un viaje que ocurre en un momento clave para la geopolítica regional y en medio de los esfuerzos de China por fortalecer su posición frente a Estados Unidos y reforzar sus vínculos con gobiernos aliados.

El mandatario chino fue recibido con una ceremonia de Estado que incluyó honores militares, miles de personas congregadas en las calles de la capital norcoreana y una exhibición de símbolos de amistad entre ambas naciones.

Recibimiento con despliegue de honor

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Pyongyang, Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, fueron recibidos por Kim Jong Un y la primera dama norcoreana, Ri Sol Ju.

Posteriormente, el líder chino participó en una ceremonia masiva en la plaza principal de la capital, donde una guardia de honor militar y miles de ciudadanos ondearon banderas de ambos países y dieron la bienvenida a la delegación china.

Los edificios de la zona fueron decorados con retratos de Xi y Kim, así como con pancartas que exaltaban la amistad y la unidad entre China y Corea del Norte.

Durante la reunión entre ambos mandatarios, Xi expresó la disposición de Beijing para ampliar la colaboración en áreas estratégicas como comercio, agricultura, construcción, infraestructura, ciencia y tecnología.

De acuerdo con medios estatales chinos, el presidente destacó la importancia de fortalecer la coordinación política entre ambos gobiernos y proteger sus intereses de soberanía, seguridad y desarrollo.

Asimismo, señaló que la reciente reapertura de vuelos y servicios ferroviarios entre los dos países representa una oportunidad para impulsar los intercambios económicos, turísticos y culturales.

Por su parte, Kim Jong Un aseguró que la relación entre ambas naciones permanece sólida y calificó la alianza con China como una decisión estratégica permanente para Corea del Norte.

El dirigente norcoreano afirmó que la visita de Xi demuestra la fortaleza de los lazos bilaterales y reiteró su interés en construir una nueva etapa de cooperación entre los dos gobiernos.

Un mensaje dirigido a Washington

Analistas internacionales consideran que la visita tiene un importante componente geopolítico y busca enviar una señal tanto a Estados Unidos como a otros actores de la región.

El viaje ocurre apenas semanas después de que Xi Jinping sostuviera encuentros con el presidente estadounidense Donald Trump y con el mandatario ruso Vladímir Putin, en una etapa marcada por la creciente competencia estratégica entre Beijing y Washington.

Especialistas señalan que reforzar la influencia china sobre la península coreana podría otorgar a Xi una posición más sólida en futuras negociaciones con Estados Unidos, particularmente en temas de seguridad regional y estabilidad en Asia Oriental.

China ha sido durante décadas el principal socio comercial de Corea del Norte y su respaldo diplomático más importante, desempeñando un papel clave para la supervivencia económica del régimen norcoreano.

Sin embargo, la relación entre Beijing y Pyongyang ha enfrentado nuevos desafíos en los últimos años debido al acercamiento entre Corea del Norte y Rusia.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el gobierno de Kim Jong Un ha fortalecido su cooperación con Moscú mediante el suministro de armamento y apoyo militar, mientras recibe asistencia económica y tecnológica por parte del Kremlin.

Este acercamiento ha generado dudas sobre el peso real de China dentro de las decisiones estratégicas norcoreanas, situación que Beijing busca revertir mediante una mayor presencia política y económica en el país vecino.

Este año, además, se cumplen 65 años de la firma del tratado de defensa mutua entre China y Corea del Norte, considerado uno de los pilares históricos de la relación bilateral.

El tema nuclear sigue sobre la mesa

Uno de los asuntos más sensibles de la reunión fue el programa nuclear norcoreano. Aunque no se revelaron detalles específicos de las conversaciones, expertos consideran que Kim busca obtener una mayor aceptación internacional de Corea del Norte como potencia nuclear.

En las últimas semanas, el régimen norcoreano ha intensificado sus demostraciones de fuerza militar. Kim presentó una nueva instalación para la producción de materiales nucleares y ordenó acelerar el desarrollo de capacidades navales con armamento atómico.

Además, autoridades surcoreanas estiman que Corea del Norte produce anualmente suficiente material fisible para fabricar entre 10 y 20 armas nucleares adicionales.

Mientras Estados Unidos mantiene como objetivo la desnuclearización de la península coreana, Pyongyang ha rechazado esa exigencia y sostiene que su arsenal nuclear es una garantía de supervivencia frente a amenazas externas.

La visita de Xi Jinping a Pyongyang refleja así no sólo el fortalecimiento de una alianza histórica, sino también la creciente importancia de Corea del Norte dentro del complejo tablero geopolítico que enfrenta actualmente a China, Rusia y Estados Unidos.

Comentarios