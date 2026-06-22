Estiman que T-MEC seguirá siendo eje económico regional

Uno de los ejes que podría cobrar mayor relevancia en la revisión del T-MEC es el intento de Estados Unidos por limitar la influencia de China en la región

La revisión del T-MEC, que iniciará formalmente el próximo 1 de julio, llega en medio de expectativas sobre posibles cambios profundos, pero también con un diagnóstico que apunta a continuidad.

En este escenario, JP Morgan, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, estima que el acuerdo trilateral seguirá siendo el principal eje económico de la región, incluso con mayores presiones políticas alrededor.

De acuerdo con un análisis elaborado por Nur Cristiani, directora de Estrategia de Inversión para América Latina de JP Morgan, y Mary Sangurima, estratega global de inversiones, el escenario base no es la ruptura, sino la permanencia del esquema actual.

“Creemos que el riesgo de una rescisión total es menor de lo que parece”, señaló la institución financiera en su reporte.

El banco destacó que está en juego un flujo comercial de bienes valuado en $1.5 billones de dólares anuales, lo que equivale a cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos, por lo que cualquier ajuste tendrá impacto directo en sectores como manufactura, infraestructura y logística.

Además, subrayó la alta integración de las cadenas de suministro en Norteamérica tras décadas de apertura comercial.

Sin embargo, el análisis advierte que la revisión del T-MEC no se limitará al ámbito comercial.

JPMorgan prevé que Estados Unidos utilice el marco del tratado como “palanca” en temas de seguridad, migración y control de cadenas de suministro, lo que añade incertidumbre a las decisiones de inversión en la región.

En este contexto, la firma concluye que, más que una transformación del acuerdo, la negociación derivará en un endurecimiento de reglas y mecanismos de supervisión, mientras el esquema trilateral se mantiene como la base de la relación económica entre México, Estados Unidos y Canadá.

Además, el análisis advierte que uno de los ejes que podría cobrar mayor relevancia en la revisión del T-MEC es el intento de Estados Unidos por limitar la influencia de China en la región.

En particular, se anticipa un endurecimiento de reglas de origen y mecanismos de verificación para evitar que productos con insumos chinos ingresen indirectamente al mercado estadounidense a través de México o Canadá, lo que refuerza la dimensión geopolítica del tratado más allá del comercio tradicional.