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Tamaulipas

Choque entre tráiler y auto deja daños en la Reynosa-San Fernando

Un fuerte accidente vehicular se registró este martes en la carretera federal número 97, en las inmediaciones del ejido Doroteo Arango

  • 26
  • Mayo
    2026

Un fuerte accidente vehicular se registró este martes en la carretera federal número 97, a la altura del kilómetro 72+300, en las inmediaciones del ejido Doroteo Arango.

El percance involucró a dos unidades: un automóvil particular Nissan Versa de color gris, con placas de circulación XJB-640-D, y un tráiler Kenworth modelo 2003, con cabina blanca y caja roja, identificado con las placas 238-DX-8.

De acuerdo con los reportes preliminares, el impacto resultó en la pérdida total del vehículo compacto. A pesar de lo aparatoso del incidente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas de gravedad. Únicamente el conductor del automóvil Nissan Versa presentó heridas leves que no ponen en riesgo su vida.

Al lugar del siniestro acudió personal de apoyo carretero y elementos de la Guardia Estatal, destacamentados en la Estación Periquitos, quienes se encargaron de abanderar la zona y realizar las maniobras necesarias para agilizar la circulación y deslindar responsabilidades.

Se recomienda a los automovilistas que transitan por esta vía federal extremar precauciones ante la presencia de las unidades de emergencia.


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