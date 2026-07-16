Este sería el quinto accidente de este tipo registrado en lo que va del año en cruces ferroviarios del municipio de Altamira

Inicio / Tamaulipas / Choque entre tren de carga y un tráiler deja daños materiales

Un nuevo accidente entre un tren de carga y un tráiler se registró este jueves en un cruce ferroviario ubicado a la altura de la empresa Petrocel, en el municipio de Altamira, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el jefe de Peritos de Tránsito de Altamira, Pablo Fernández, el operador del tractocamión presuntamente intentó ganarle el paso al ferrocarril, siendo impactado por la locomotora, lo que provocó que la pesada unidad terminara volcada sobre las vías.

"Al parecer el vehículo, el tráiler, intenta ganar el paso al ferrocarril; el tren lo impacta y hace que vuelque sobre las vías del tren".

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración; con este ya suman por lo menos cinco los accidentes del ferrocarril en lo que va del año, solo en el municipio de Altamira.

El jefe de Peritos informó que sería necesaria la utilización de maquinaria pesada para retirar el tractocamión y liberar las vías férreas, por lo que las maniobras podrían prolongarse durante varias horas.

Señaló que este sería el quinto accidente de este tipo registrado en lo que va del año en cruces ferroviarios del municipio, aunque precisó que el dato aún estaba por confirmarse.

Dijo que este tipo de hechos suelen estar relacionados con la imprudencia o la distracción de los conductores al intentar cruzar antes del paso del tren.

"Lo recomendable es que, al llegar a un cruce ferroviario, hagan alto total, observen hacia ambos lados y verifiquen que no venga el tren. Todas las unidades deben detenerse antes de cruzar las vías".

Finalmente, exhortó a los automovilistas y operadores del transporte de carga a extremar precauciones al aproximarse a los cruces ferroviarios para evitar accidentes que puedan poner en riesgo la vida de las personas.