Ciberataque a aeropuertos interrumpe más vuelos en toda Europa

Las repercusiones de un ciberataque que afectó a los sistemas de facturación en varios aeropuertos europeos se extendieron a un segundo día completo este domingo, mientras los pasajeros enfrentaban decenas de vuelos cancelados y retrasados, y el impacto parecía empeorar para al menos un aeropuerto importante.

El Aeropuerto de Bruselas, aparentemente el más afectado, informó que pidió a las aerolíneas cancelar casi 140 vuelos de salida programados para el lunes porque un proveedor de sistemas de software con sede en Estados Unidos “aún no puede entregar una nueva versión segura del sistema de facturación”. El aeropuerto señaló que 25 vuelos de salida fueron cancelados el sábado y 50 el domingo.

Desde el viernes por la noche, los principales aeropuertos de Berlín, Bruselas y Londres sufrieron interrupciones en los sistemas electrónicos que complicaron la facturación y obligaron al personal de las aerolíneas a intentar opciones como escribir a mano las tarjetas de embarque o usar computadoras portátiles de respaldo. Muchos otros aeropuertos europeos no se vieron afectados.

El ciberataque afectó al software de Collins Aerospace, cuyos sistemas ayudan a los pasajeros a registrarse, imprimir tarjetas de embarque y etiquetas de equipaje, y despachar su equipaje. La empresa con sede en Estados Unidos citó el sábado una "interrupción relacionada con ciberseguridad" en su software en aeropuertos "seleccionados" de Europa.

No queda claro de momento quién está detrás del ciberataque, pero los expertos señalan que podría tratarse de hackers, organizaciones criminales o actores estatales.

La Comisión Europea —el brazo ejecutivo de la Unión Europea de 27 naciones— aclaró que la seguridad de la aviación y el control del tráfico aéreo no se vieron afectados. Actualmente no hay indicios de un ataque generalizado o severo, y el origen del incidente sigue bajo investigación, agregó.

Cancelan mitad de vuelos programados para el lunes desde Aeropuerto de Bruselas

Aunque los tableros de salidas de los aeropuertos de Heathrow en Londres y Brandeburgo en Berlín mostraban signos de llegadas y salidas más fluidas el domingo, el Aeropuerto de Bruselas seguía enfrentando problemas considerables.

El Aeropuerto de Bruselas informó en un correo electrónico el domingo que había pedido a las aerolíneas cancelar la mitad de los 276 vuelos de salida programados para el lunes, “porque Collins Aerospace aún no puede entregar una nueva versión segura del sistema de facturación”. Las cancelaciones y retrasos continuarán mientras sea necesario el check-in manual, dijo.

RTX Corp., la empresa matriz de Collins Aerospace, no respondió de momento a dos correos electrónicos el domingo solicitando comentarios.

El sábado, la empresa de tecnología de aviación y defensa explicó en un comunicado que estaba trabajando para resolver el problema: “El impacto se limita a la facturación electrónica de clientes y al despacho de equipaje y puede mitigarse con operaciones de facturación manual”.

No obstante, el Aeropuerto de Bruselas aclaró que pudo mantener el 85% de las salidas programadas durante el fin de semana gracias al despliegue de personal adicional por parte de los socios del aeropuerto “y al hecho de que el despacho de equipaje automático y la facturación en línea siguen operando”.

El ciberataque afectó sólo los sistemas informáticos en los mostradores de facturación, no a los quioscos de autoservicio, añadió Ihsane Chioua Lekhli, portavoz del Aeropuerto de Bruselas, y los equipos estaban recurriendo a sistemas de respaldo alternativos y sacando computadoras portátiles para ayudar a lidiar con el impacto.

Los aeropuertos aconsejaron a los pasajeros que verificaran el estado de sus vuelos antes de viajar a los aeropuertos y que utilizaran métodos alternativos de facturación.

“Se continúa trabajando para resolver y recuperarse de la interrupción del sistema de aerolíneas de Collins Aerospace del viernes que afectó la facturación”, dijo un comunicado de Heathrow. “Pedimos disculpas a quienes han enfrentado retrasos, pero al trabajar junto con las aerolíneas, la gran mayoría de los vuelos han seguido operando”.

Un mensaje continuo el domingo en la página web del Aeropuerto de Brandeburgo decía: "Debido a una interrupción de sistemas en un proveedor de servicios, hay tiempos de espera más largos. Por favor, utilice la facturación en línea, la facturación de autoservicio y el servicio de entrega rápida de equipaje".

