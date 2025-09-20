Cerrar X
Internacional

Supuesto ciberataque provoca retrasos en aeropuertos de Europa

Al menos 35,000 pasajeros sufrieron de varios retrasos o hasta la cancelación de sus vuelos por el supuesto ataque al software reportado en las aerolíneas

  • 20
  • Septiembre
    2025

Aeropuertos de Bélgica, Reino Unido y Alemania se vieron afectados por el presunto ciberataque sufrido por una compañía de sistemas de embarque de varias aerolíneas del mundo.

Largas filas, cancelaciones de vuelos y confusión entre los pasajeros son lo sufrido en el aeropuerto de Bruselas, en el de Heathrow, así como en el aeródromo de Berlín-Brandeburgo.

Además, la Terminal 2 del aeropuerto de Dublín tuvo que ser desalojada por una "alerta de seguridad" ajena al ataque cibernético.

Con esa complejidad se desarrolla la jornada de problemas técnicos registrados por la compañía que presta servicios a dichos aeropuertos.

Fuentes del aeródromo confirmaron que el incidente cibernético causó la cancelación de una docena de vuelos de ida y otra de vuelta, lo que supone tan solo el 1% de los programados para este sábado.

Este incidente solo afectó a algunas aerolíneas, por lo que la terminar 5 de Heathrow cuenta con la mayor afluencia y es operada por British Airways.

Se estiman que alrededor de 35,000 pasajeros resultaron afectados solo en la capital de Bélgica, bajo largos tiempos de espera y cancelaciones de última hora.

Este ciberataque afectó al software que permite a diferentes aerolíneas usar los mismos mostradores para hacer el registro y utilizar las mismas puertas de embarque en los aeropuertos.


