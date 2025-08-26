Ciberataque afecta oficinas estatales y sitios web en Nevada

Este martes, la oficina del gobernador del estado de Nevada informó que las oficinas estatales recibieron un ciberataque que provocó su cierre durante los últimos dos días y dejó sin servicios a algunos sitios web y líneas telefónicas del estado.

El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, informó también que las agencias anunciarán cuándo se reanudarán los servicios presenciales.

Según un comunicado de la propia oficina del gobernador, el estado ya identificó el ataque que comenzó este domingo y las autoridades ya se encuentran investigando el incidente.

También se menciona que no han divulgado detalles técnicos para proteger los sistemas internos durante la investigación.

No hay evidencia de que se haya comprometido información personal, agregó. Los servicios de emergencia permanecieron disponibles.

Después del ataque, empleados estatales fueron puestos en licencia administrativa, de los cuales algunos ya regresaron al trabajo este martes y seguirán volviendo a sus oficinas a medida que se reestablezcan los sistemas informáticos.

Ciberataques anteriores han paralizado los servicios públicos en distintos lugares de Estados Unidos.

Por ejemplo, en 2020, un ataque en el condado de Tillamook, Oregón, dejó fuera de operaciones sus sistemas informáticos y sitio web.

Y en 2018, un ataque de ransomware afectó el servicio automatizado del número de emergencias 911 en Baltimore durante aproximadamente 17 horas.

