¿Se cayó Spotify? reportan fallas; empresa descarta ciberataque

Spotify, la plataforma de streaming de música registró esta mañana una falla generalizada a nivel global en sus servicios.

En un mensaje a través sus redes sociales, la empresa aclaró que no se trataba de un ciberataque.

“Estamos al tanto de la interrupción y estamos trabajando para resolverla lo antes posible. Los informes de que se trata de un ataque de seguridad son falsos”, explicó

Según diversas publicaciones, de acuerdo con el portal Downdetector, los reportes de los usuarios del servicio de música en línea sobre las fallas comenzaron a las 7:00 horas de este miércoles.

Por medio de diversas redes sociales, algunos usuarios afirman que no tienen acceso a la plataforma, no pueden reproducir música o iniciar sesión.

A través de su cuenta de X, la plataforma musical detalló que aproximadamente a las 10:00 horas, es decir, tres horas después de los primeros reportes, ya se podía acceder, pero solicitó a los usuarios que si aún persistían los problemas, podían comunicarse con @SpotifyCares.

"Estamos al tanto de la interrupción y estamos trabajando para resolverla lo antes posible. Los informes de que se trata de un ataque de seguridad son completamente inexactos. Para obtener actualizaciones sobre este problema, consulte nuestro canal @SpotifyStatus”, detalló el portavoz de Spotify.

Hi everyone! We're aware of issues affecting the Spotify app and website loading. The right team is on it and working on a fix. We'll keep you posted on our Community at: https://t.co/eHTWZiDKu8