El fuego ha arrasado unos 66 kilómetros cuadrados de bosque y tierras de cultivo, aproximadamente del tamaño de Manhattan.

Inicio / Internacional / Cientos de bomberos combaten incendio forestal al sur de España

Cientos de bomberos, respaldados por helicópteros y aeronaves de ala fija, lucharon por contener el sábado uno de los incendios forestales más mortíferos de España, que dejó al menos 12 muertos.

Una combinación de vientos suaves y alta humedad está ayudando a los equipos, pero el enorme tamaño del incendio sigue planteando desafíos, indicó Antonio Sanz, jefe de los servicios de emergencia de Andalucía.

El fuego ha arrasado unos 66 kilómetros cuadrados (25 millas cuadradas) de bosque y tierras de cultivo, aproximadamente del tamaño de Manhattan.

Sanz agregó que los equipos de extinción realizaron quemas controladas durante la noche alrededor del perímetro del incendio, que inició a última hora del jueves en una zona semiárida cerca de las montañas de la Sierra de Los Filabres, en la provincia de Almería, justo cuando España se asaba.

La mayoría de las víctimas, que se cree que eran ciudadanos extranjeros, murieron tras ignorar las instrucciones de permanecer resguardados, informaron las autoridades. Siete personas fallecieron a pie tras abandonar sus autos.

Las autoridades regionales señalaron que se cree que cuatro de los fallecidos eran británicos porque el volante de su auto calcinado estaba en el lado derecho, como en los vehículos en el Reino Unido.

Sanz informó el sábado que las autoridades habían completado las autopsias y que se recogieron muestras de ADN para identificarlos.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, habló con sus homólogos del Reino Unido, Bélgica, Canadá y los Países Bajos sobre el incendio, reportó la agencia oficial de noticias EFE. Almería alberga una de las mayores comunidades de extranjeros en Andalucía.

Las autoridades evacuaron de forma preventiva a 1.448 personas de unas 11 zonas.