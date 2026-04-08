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Internacional

Israel bombardea Líbano pese a un alto al fuego; reportan muertos

Israel bombardeó Beirut y otras zonas de Líbano sin previo aviso, dejando decenas de muertos y cientos de heridos, en el mayor ataque desde marzo

  • 08
  • Abril
    2026

Israel lanzó este miércoles una ofensiva aérea sin precedentes contra distintas zonas de Líbano, incluyendo áreas densamente pobladas del centro de Beirut, apenas horas después de anunciarse un alto al fuego en el conflicto con Irán.

De acuerdo con el Gobierno libanés, los ataques dejaron “decenas” de muertos y “cientos” de heridos, en lo que calificó como el mayor bombardeo desde el inicio de la guerra el pasado 2 de marzo.

El ejército israelí aseguró que en solo 10 minutos atacó más de 100 objetivos vinculados a Hezbolá en Beirut, el sur del país y el valle de Beká.

Lee la nota completa: Israel acepta el alto el fuego entre EUA e Irán; no con Líbano

Explosiones y destrucción en zonas civiles

Las explosiones sacudieron la capital libanesa durante la tarde, interrumpiendo la vida cotidiana en zonas comerciales concurridas. Columnas de humo negro se elevaron sobre la ciudad mientras ambulancias se abrían paso entre el tráfico.

Al menos un edificio de departamentos fue impactado y equipos de emergencia revisaban vehículos calcinados en las calles.

Hasta el momento no se ha precisado el número total de víctimas, pero los ataques en zonas urbanas provocaron escenas de pánico entre la población.

Israel justifica ataques contra Hezbolá

El ejército israelí afirmó que los blancos eran lanzadores de misiles, centros de mando e infraestructura de inteligencia de Hezbolá.

En un comunicado, acusó al grupo de utilizar a la población civil como escudo. “El Estado libanés y sus civiles deben rechazar el afianzamiento de Hezbollah en zonas civiles”, señaló.

Israel también dejó claro que el alto al fuego alcanzado con Irán no aplica en su conflicto con Hezbollah, pese a que mediadores internacionales, como Pakistán, han sostenido lo contrario.

Hezbolá advierte que no aceptará condiciones previas

Un funcionario del grupo libanés, que habló bajo anonimato, aseguró que Hezbolá aún da margen a los mediadores, pero advirtió que no aceptarán un regreso a la situación previa al 2 de marzo.

“No hemos anunciado nuestra adhesión al alto al fuego ya que los israelíes no lo están cumpliendo”, afirmó.

También advirtió que no permitirán que Israel continúe con ataques como en etapas anteriores del conflicto.

La ofensiva se produce en un contexto de crisis humanitaria en Líbano. Desde el inicio de la guerra, más de 1,530 personas han muerto, entre ellas más de 100 mujeres y 130 niños, según cifras oficiales.

Además, más de un millón de personas han sido desplazadas por los combates.

Horas antes de los bombardeos, familias que vivían en campamentos improvisados en Beirut y Sidón comenzaban a empacar con la esperanza de regresar a sus hogares, tras el anuncio del alto al fuego con Irán.


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