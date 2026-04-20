Sofocan incendio en fábrica de Ecatepec; evacúan a 100

Un fuerte incendio registrado en una fábrica de pigmentos y pegamentos industriales en Ecatepec movilizó a cientos de elementos de emergencia durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes, dejando como saldo daños materiales, pero sin personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en la colonia Rústica Xalostoc, donde las llamas se originaron en una empresa dedicada a la elaboración de pigmentos para calzado, ubicada sobre la avenida Hierro.

Debido a la presencia de materiales altamente inflamables, el fuego se propagó rápidamente, afectando cerca de dos mil metros cuadrados y provocando el colapso total del techo de dos naves industriales.

De acuerdo con autoridades municipales, el incendio fue atendido durante aproximadamente tres horas bajo la coordinación de Juan Jesús Clara González, titular de Bomberos y Protección Civil de Ecatepec.

En el operativo participaron más de 300 elementos, con apoyo de bomberos de municipios como Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Tecámac y Tultepec, además de cuerpos de emergencia de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil estatal y corporaciones policiacas.

Evacuaciones y control del riesgo

Como medida preventiva, se estableció un perímetro de seguridad de 100 metros a la redonda y se evacuó a más de 100 personas de viviendas cercanas, con el objetivo de evitar intoxicaciones o posibles afectaciones por explosiones.

Pese a la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales.

Una vez controlada la emergencia y tras concluir las labores de enfriamiento y remoción de escombros durante la madrugada, el área de Normatividad determinó la suspensión temporal de actividades en el establecimiento, hasta que se verifique su operación conforme a la ley.

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