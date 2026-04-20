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Nacional

Sofocan incendio en fábrica de Ecatepec; evacúan a 100

Un fuerte incendio registrado en una fábrica de pigmentos y pegamentos industriales en Ecatepec movilizó a cientos de elementos de emergencia

  • 20
  • Abril
    2026

Un fuerte incendio registrado en una fábrica de pigmentos y pegamentos industriales en Ecatepec movilizó a cientos de elementos de emergencia durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes, dejando como saldo daños materiales, pero sin personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en la colonia Rústica Xalostoc, donde las llamas se originaron en una empresa dedicada a la elaboración de pigmentos para calzado, ubicada sobre la avenida Hierro.

Debido a la presencia de materiales altamente inflamables, el fuego se propagó rápidamente, afectando cerca de dos mil metros cuadrados y provocando el colapso total del techo de dos naves industriales.

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De acuerdo con autoridades municipales, el incendio fue atendido durante aproximadamente tres horas bajo la coordinación de Juan Jesús Clara González, titular de Bomberos y Protección Civil de Ecatepec.

En el operativo participaron más de 300 elementos, con apoyo de bomberos de municipios como Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Tecámac y Tultepec, además de cuerpos de emergencia de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil estatal y corporaciones policiacas.

Evacuaciones y control del riesgo

Como medida preventiva, se estableció un perímetro de seguridad de 100 metros a la redonda y se evacuó a más de 100 personas de viviendas cercanas, con el objetivo de evitar intoxicaciones o posibles afectaciones por explosiones.

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Pese a la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales.

Una vez controlada la emergencia y tras concluir las labores de enfriamiento y remoción de escombros durante la madrugada, el área de Normatividad determinó la suspensión temporal de actividades en el establecimiento, hasta que se verifique su operación conforme a la ley.


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