Marina rescata a 11 tras choque de embarcaciones en La Paz

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Cuarta Zona Naval, realizó el rescate y evacuación médica de 11 personas tras la colisión de dos embarcaciones en inmediaciones de Bahía de La Paz, en Baja California Sur.

El operativo se activó luego de que el C4 emitiera un reporte de emergencia sobre el accidente, lo que llevó al despliegue inmediato de una embarcación tipo Defender con personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima.

Menores entre los rescatados

Al arribar al lugar del incidente, los elementos navales brindaron asistencia a las 11 personas involucradas.

Entre ellas se encontraban:

6 adultos

5 menores de edad

Además, Semar informó que nueve de los rescatados eran de nacionalidad mexicana y dos extranjeros.

Tras el rescate, las personas fueron llevadas al muelle de la Cuarta Zona Naval, donde personal de sanidad naval realizó valoraciones médicas iniciales.

Debido a la condición de algunos afectados, cinco personas fueron trasladadas para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado la gravedad de las lesiones ni las causas exactas del choque.

Seguridad marítima en zona turística

Bahía de La Paz es una de las áreas marítimas más transitadas de Baja California Sur, tanto por actividades turísticas como recreativas, por lo que incidentes de este tipo refuerzan la importancia de protocolos de navegación segura y respuesta rápida.

La Secretaría de Marina reiteró que continúa trabajando para salvaguardar la vida humana en el mar y recordó a la ciudadanía los números disponibles para emergencias marítimas:

Cuarta Zona Naval: 612 122 6513

Línea nacional Semar: 800 MARINA 1 (800 627 4621)

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