Colombia romperá su relación diplomática con Cuba y Nicaragua

Dicha decisión causó controversia, después de que Abelardo De la Espriella insistió en que retomara la relación diplomática con Israel

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En un giro a la política exterior, el presidente electo Abelardo de la Espriella propuso este lunes cerrar más de una decena de embajadas, incluidas aquellas pertenecientes a Cuba y Nicaragua.

El cierre de 14 embajadas y 15 consulados forma parte de un plan de austeridad y reducción del Estado. De la Espriella aclaró que esto no significará romper relaciones diplomáticas con esos países. Sin embargo, el caso con Cuba y Nicaragua no es lo mismo. Afirmó que esto se debe a que en su gobierno "no habrá vínculo alguno con tiranías".

Dicha decisión causó controversia, después de que De la Espriella insistió en que retomara la relación diplomática con Israel.

Esta fue suspendida por Petro desde 2024 como reproche al “genocidio” en la Franja de Gaza. Por ello, el próximo presidente anunció que suspenderá la apertura de la embajada en territorio palestino que propuso Petro y abrirá una en Jerusalén.

Decisión va en contra de lo establecido por Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro pretendió durante su gobierno fortalecer las relaciones con Cuba, país al que le ha reconocido su colaboración con procesos de paz con grupos armados ilegales colombianos

Con Nicaragua, Petro también intentó mantener un diálogo cordial, pese a que la relación en los últimos años estuvo marcada por un litigio marítimo que el país centroamericano interpuso ante la Corte Internacional de Justicia. Actualmente, Colombia no tiene embajador en Nicaragua.

La tensión entre ambos gobiernos se elevó en 2024, luego de que Petro se solidarizara con la poetisa nicaragüense Gioconda Belli, quien denunció ser perseguida por el gobierno de Daniel Ortega.

El conservador De la Espriella se posesionará el 7 de agosto.