Petro dará discurso de despedida de su mandato en Colombia

Gustavo Petro cierra su mandato en Colombia mientras Abelardo de la Espriella enfrenta el reto de construir alianzas en el Congreso

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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, cerrará su administración con un último discurso público durante la conmemoración de la independencia nacional y la instalación del nuevo Congreso, en un escenario marcado por la transición hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Petro convocó a sus seguidores a concentrarse en plazas públicas bajo el llamado “segundo grito de independencia nacional”, con el objetivo de mostrar que su movimiento político mantiene influencia y presencia en el país.

Analistas señalan que el mandatario busca dejar claro que la izquierda colombiana llegó para permanecer en la escena política. En el sur de Bogotá, cientos de simpatizantes acudieron para despedirlo y expresar respaldo a su gestión.

De la Espriella enfrentará un Congreso sin mayoría

El presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ganó la segunda vuelta presidencial frente al senador oficialista Iván Cepeda, deberá buscar acuerdos con distintas fuerzas políticas para impulsar su agenda desde el Ejecutivo.

Aunque obtuvo la victoria electoral con una imagen alejada de los partidos tradicionales, su movimiento político no cuenta con una mayoría propia en el Congreso, por lo que tendrá que negociar con otras bancadas para aprobar iniciativas como el presupuesto nacional y el plan de desarrollo.

Entre sus principales propuestas se encuentra la construcción de grandes centros penitenciarios inspirados en el modelo aplicado en El Salvador.

Los 103 senadores y 183 representantes a la Cámara que iniciaron su periodo de cuatro años fueron elegidos en marzo. Ningún partido consiguió la mayoría absoluta, aunque el Pacto Histórico, fuerza cercana a Petro, obtuvo la mayor votación en el Senado.

Iván Cepeda, quien asumirá una curul en el Senado por haber quedado segundo en la elección presidencial, anunció que realizará una oposición basada en la “desobediencia civil pacífica” cuando considere que existan medidas contrarias a la Constitución y los derechos ciudadanos.

El nuevo gobierno deberá negociar con partidos tradicionales

Especialistas consideran que De la Espriella tendrá que establecer acuerdos con sectores conservadores y otras fuerzas políticas, incluso con agrupaciones con las que tuvo diferencias durante la campaña electoral.

El analista Sergio Guzmán explicó que el mandatario electo no cuenta con el control del Legislativo, por lo que deberá negociar apoyos y realizar concesiones para avanzar con sus propuestas.

Las primeras conversaciones para definir las mesas directivas del Senado y la Cámara ya mostraron tensiones entre el Ejecutivo entrante y algunos partidos, como el Centro Democrático, que anunció respaldo al gobierno, pero manteniendo independencia frente a sus decisiones.