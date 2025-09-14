Cerrar X
Comienza campaña de vacunación contra el ébola en sur del Congo

La campaña de vacunación para aquellos expuestos al virus del ébola y trabajadores de salud de primera línea comenzó en la provincia de Kasai

  • 14
  • Septiembre
    2025

La campaña de vacunación para aquellos expuestos al virus del ébola y trabajadores de salud de primera línea comenzó en la provincia de Kasai, en el sur del Congo, informó la Organización Mundial de la Salud este domingo.

La localidad de Bulape, en Kasai, anunció hace unas semanas la presencia de un brote de esta enfermedad altamente contagiosa, el cual ha dejado al menos 16 muertos y 68 casos sospechosos, de acuerdo con el informe que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África publicaron la semana pasada.

En un principio se enviarán únicamente 400 dosis de la vacuna Ervebo, y el resto se entregará más adelante, anunció la OMS. La campaña de vacunación se ha visto obstaculizada por el acceso limitado y la escasez de fondos.

Se tiene previsto que la vacunación se intensifique más adelante, luego que el Grupo Internacional de Coordinación para el Suministro de Vacunas aprobó aproximadamente 45.000 vacunas adicionales, señaló la OMS, las cuales se suman a un stock inicial de 2.000 dosis que ya estaban en el país.

Se trata del 16to brote de ébola en el Congo desde 1976, y es causado por la especie Zaire, nombrada así por el antiguo nombre del país. Esto añade una nueva preocupación para el país centroafricano que enfrenta un conflicto con grupos rebeldes en varios frentes, en particular en la región oriental del país, donde la violencia ha diezmado al sistema de salud.


