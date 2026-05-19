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Nuevo León

Comienza Monterrey demolición de casas en rotonda de Leones

Cuadrillas de trabajadores municipales comenzaron labores en una vivienda en donde realizaron el retiro de diversas estructuras

  • 19
  • Mayo
    2026

Luego de concretarse la compra de 28 viviendas ubicadas en la denominada Rotonda de las Casas, sobre la avenida Paseo de los Leones, el Gobierno del Municipio de Monterrey inició con los trabajos de demolición de algunos de los inmuebles adquiridos, como parte del proyecto de adecuación vial en la zona.

Cuadrillas de trabajadores municipales comenzaron labores en una vivienda localizada sobre la calle Galeón, donde realizaron el retiro de puertas, ventanas, tuberías y diversas estructuras que no forman parte de la infraestructura principal del inmueble.

Posteriormente, con el apoyo de maquinaria pesada y equipo especializado, entre ellos una rompedora de concreto, se prevé el derribo total de muros y estructuras restantes para liberar el terreno.

Las acciones forman parte de un proceso que será replicado en el resto de las 28 casas que hasta ahora han sido adquiridas por el municipio tras negociaciones con propietarios y familias residentes en la zona.

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Al momento se contabilizan cinco casas intervenidas.

Debido a que las viviendas compradas no se encuentran de manera contigua, sino distribuidas a lo largo de toda la rotonda, los trabajos de demolición se realizan mientras varias casas vecinas permanecen habitadas.

Autoridades municipales mantienen abiertas las negociaciones con más propietarios, ya que en la Rotonda de las Casas existen poco más de 60 viviendas, por lo que todavía se busca llegar a acuerdos para concretar nuevas adquisiciones y continuar con el proyecto de vialidad previsto para esta área de Paseo de los Leones.

Hasta el momento, el municipio no ha detallado el calendario completo de demoliciones ni el tiempo estimado para concluir la liberación total de los predios ya adquiridos.


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