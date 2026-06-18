Al igual que sucedió en el partido inaugural de la selección mexicana en contra de Sudáfrica, regiomontanos y extranjeros ya se dieron cita al Fan Festival™

Inicio / Nuevo León / Comienza fiesta en Fundidora previo al Mexico vs Corea del Sur

Previo al partido de México en contra de Corea del Sur, la fiesta ya se hizo presente en el Parque Fundidora de Monterrey.

Al igual que sucedió en el partido inaugural de la selección mexicana en contra de Sudáfrica, regiomontanos y extranjeros ya se dieron cita al Fan Festival.

Las altas temperaturas que se registran en la ciudad no frenaron la presencia de afición.

Dos horas antes del encuentro ya se registra una afluencia importante de fanáticos que portan la camisa verde, sombreros y playeras que hacen alusión a la lucha libre.

Se espera que en el transcurso del día la presencia de personas aumente conforme se acerque la hora del partido, que será en punto de las 19:00 horas.

Al finalizar el encuentro, será el turno de la presentación de Genitallica, como parte de los artistas que están programados para el Fan Festival.