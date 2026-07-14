Condenan a hermano del presidente Pedro Sánchez por prevaricación

En cambio, dicha sentencia fue duplicada para el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, quien enfrenta 18 años de condena

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David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, fue condenado este martes a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa en 2017.

La Audiencia Provincial de Badajoz mencionó que la defensa pedía la absolución de los acusados, debido a que consideraban que no existían pruebas suficientes para inculparlo por tráfico de influncias.

Sin embargo, los jueces admitieron que, al no poder comprobar la razón de que se llevaron a cabo estos hechos, el hermano del gobernante fue eximido.

Esto implica que David Sánchez no podrá ser empleado ni ejercer ningún cargo público hasta 2035.

En cambio, dicha sentencia fue duplicada para el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, quien enfrenta 18 años de inhabilitación porque el tribunal considera que cometió doble prevaricación administrativa, ya que favoreció al hermano del presidente y a un amigo de David Sánchez, Luis Carrero.

¿Por qué inhabilitan al hermano del presidente del Gobierno español?

David Sánchez fue designado en 2017 como director de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, cuando su hermano, Pedro Sánchez, ya no ocupaba la Secretaría General del PSOE y aún no asumía la Presidencia del Gobierno, cargo al que llegó en 2018.

Durante el proceso, las acusaciones populares solicitaron condenas de entre uno y seis años de prisión.

En el juicio, realizado entre finales de mayo y principios de junio, sustentaron sus argumentos en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), aunque los testimonios de 53 personas que comparecieron ante el tribunal contradijeron las conclusiones del documento policial.