Cerrar X
descarga_28_1ae8e3a3da
Internacional

Revocan absolución y condenan a Santiago Uribe a 28 años

Un tribunal colombiano revocó este martes la absolución de Santiago Uribe, hermano menor del ex presidente Álvaro Uribe, y lo condenó a 28 años de prisión

  • 25
  • Noviembre
    2025

Un tribunal colombiano revocó este martes la absolución de Santiago Uribe, hermano menor del ex presidente Álvaro Uribe, y lo condenó a 28 años de prisión por homicidio agravado, concierto para delinquir y delitos de lesa humanidad, debido a su relación con el grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles.

El Tribunal Superior de Antioquia anuló el fallo que lo había exculpado en noviembre de 2024 y determinó su responsabilidad en la estructura paramilitar, a la cual se le atribuyen alrededor de 300 homicidios cometidos en la década de los 90 en el norte de Antioquia.

La sentencia incluye además una indemnización y su inhabilitación para ocupar cargos públicos durante veinte años.

Uribe expresó en su cuenta de X sentir un “profundo dolor” por la resolución judicial. El fallo también rechaza la posibilidad de que cumpla la condena en prisión domiciliaria.

Tras la revisión final de la Corte Suprema de Justicia, se emitirá la orden de arresto correspondiente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_chiara_ferragni_e443ca7ec9
Fiscalía de Milán pide prisión para Chiara Ferragni
_3ecb058259
Bolsonaro cumplirá 27 años en complejo policial de Brasilia
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T105924_488_caf90e5e84
Pras Michel recibe 14 años por influir en política de EUA
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_25_at_21_37_24_35096b3e47
Participa UNID en el Foro de Formación Dual en Educación Superior
nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
Whats_App_Image_2025_11_26_at_12_09_11_AM_c8ce73f10d
EUA ‘le hace el feo’ a China: le compra menos en la última década
publicidad

Más Vistas

nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×