Revocan absolución y condenan a Santiago Uribe a 28 años

Un tribunal colombiano revocó este martes la absolución de Santiago Uribe, hermano menor del ex presidente Álvaro Uribe, y lo condenó a 28 años de prisión por homicidio agravado, concierto para delinquir y delitos de lesa humanidad, debido a su relación con el grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles.

El Tribunal Superior de Antioquia anuló el fallo que lo había exculpado en noviembre de 2024 y determinó su responsabilidad en la estructura paramilitar, a la cual se le atribuyen alrededor de 300 homicidios cometidos en la década de los 90 en el norte de Antioquia.

La sentencia incluye además una indemnización y su inhabilitación para ocupar cargos públicos durante veinte años.

Uribe expresó en su cuenta de X sentir un “profundo dolor” por la resolución judicial. El fallo también rechaza la posibilidad de que cumpla la condena en prisión domiciliaria.

Tras la revisión final de la Corte Suprema de Justicia, se emitirá la orden de arresto correspondiente.

