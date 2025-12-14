Podcast
Internacional

México condena atentado en Sidney que dejó múltiples víctimas

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se dio a conocer la postura en la que condenan el ataque registrado durante una celebración judía

  • 14
  • Diciembre
    2025

México condenó el atentado registrado en Sidney, que dejó 16 personas fallecidas y 40 heridas en Australia.

A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió sus condolencias a los familiares de las víctimas, además de arremeter contra dicha ideología que motivó al tirador a ejercer el crimen.

Atentado deja 16 muertos y 40 heridos

Un tiroteo masivo en Bondi Beach dejó al menos 16 personas sin vida y 40 heridos en Australia.

G8Jv-1IWMAcYzgU.jpg

El ataque ocurrió alrededor de las 18:45 horas, cuando se llevaba a cabo una celebración judía que congregó a más de 1,000 personas.

Según testigos, cientos de asistentes huyeron del lugar sin rumbo fijo, pero buscando un lugar para refugiarse de los disparos.


Comentarios

