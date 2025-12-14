México condena atentado en Sidney que dejó múltiples víctimas
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se dio a conocer la postura en la que condenan el ataque registrado durante una celebración judía
14
-
Diciembre
2025
México condenó el atentado registrado en Sidney, que dejó 16 personas fallecidas y 40 heridas en Australia.
A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió sus condolencias a los familiares de las víctimas, además de arremeter contra dicha ideología que motivó al tirador a ejercer el crimen.
La @SRE_mx expresa sus más sinceras condolencias a las familias afectadas y al pueblo de Australia por el trágico ataque ocurrido en Sídney.— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 14, 2025
Reiteramos nuestra firme e inquebrantable condena a toda forma de violencia, incluyendo el antisemitismo. México reafirma su compromiso…
Atentado deja 16 muertos y 40 heridos
Un tiroteo masivo en Bondi Beach dejó al menos 16 personas sin vida y 40 heridos en Australia.
El ataque ocurrió alrededor de las 18:45 horas, cuando se llevaba a cabo una celebración judía que congregó a más de 1,000 personas.
10 minutos de Terror.— Decko. (@Frankzm) December 14, 2025
🔴 Impactantes imágenes del ataque terrorista durante una celebración de Hanukkah en Sídney, Australia. El atentado ocurrió en un evento con más de 1.000 asistentes, generando pánico y una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad.
Autoridades… pic.twitter.com/evIa888XaW
Según testigos, cientos de asistentes huyeron del lugar sin rumbo fijo, pero buscando un lugar para refugiarse de los disparos.
