México condena atentado en Sidney que dejó múltiples víctimas

México condenó el atentado registrado en Sidney, que dejó 16 personas fallecidas y 40 heridas en Australia.

A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió sus condolencias a los familiares de las víctimas, además de arremeter contra dicha ideología que motivó al tirador a ejercer el crimen.

La @SRE_mx expresa sus más sinceras condolencias a las familias afectadas y al pueblo de Australia por el trágico ataque ocurrido en Sídney.



Reiteramos nuestra firme e inquebrantable condena a toda forma de violencia, incluyendo el antisemitismo. México reafirma su compromiso…

Atentado deja 16 muertos y 40 heridos

Un tiroteo masivo en Bondi Beach dejó al menos 16 personas sin vida y 40 heridos en Australia.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:45 horas, cuando se llevaba a cabo una celebración judía que congregó a más de 1,000 personas.

10 minutos de Terror.



Impactantes imágenes del ataque terrorista durante una celebración de Hanukkah en Sídney, Australia. El atentado ocurrió en un evento con más de 1.000 asistentes, generando pánico y una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad.



Autoridades… pic.twitter.com/evIa888XaW — Decko. (@Frankzm) December 14, 2025

Según testigos, cientos de asistentes huyeron del lugar sin rumbo fijo, pero buscando un lugar para refugiarse de los disparos.

