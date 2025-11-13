Cerrar X
Internacional

Conductor atropella a 20 personas en mercado de Corea del Sur

El responsable de la muerte de dos personas afirmó que el vehículo presentó una falla, por lo que las autoridades revisan las cámaras para comprobarlo

  • 13
  • Noviembre
    2025

Este jueves, el conductor de un camión provocó la muerte de por lo menos dos personas al perpetrar un atropello masivo en las inmediaciones de un mercado de Corea del Sur.

Dos personas fueron declaradas sin vida en un hospital tras el siniestro, mientras que nueve de los 18 lesionados sufrieron heridas de gravedad.

La policía está interrogando al conductor del vehículo, un hombre no identificado de unos 60 años que no estaba bajo la influencia del alcohol o las drogas, indicó Son Byeong-sam, un agente de la policía de Bucheon.

Funcionarios del parque de bomberos de la ciudad, dijo que los testigos contaron a los investigadores que el camión retrocedió unos 28 metros, antes de avanzar 150 metros para atropellar a los peatones.

Aunque el conductor afirmó que el vehículo había fallado, las autoridades aún revisan las imágenes de las cámaras de seguridad para deslindar responsabilidades.

 


