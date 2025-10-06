Confirman primer tornado EF5 en Estados Unidos en 12 años

Un tornado que arrasó el sureste de Dakota del Norte a mediados de este año ha sido clasificado como un EF5 con vientos superiores a los 322 kilómetros por hora (200 millas por hora), la máxima categoría para un tornado y el primero de esa magnitud en suelo estadounidense en 12 años, dijeron los meteorólogos el lunes.

El tornado del 20 de junio cerca de la ciudad de Enderlin cobró la vida de tres personas y, en su punto más ancho, alcanzó un diámetro de 1,7 kilómetros (1,05 millas), causando un sendero de destrucción de poco más de 19 kilómetros (12 millas). Miembros del Servicio Meteorológico Nacional en Grand Forks estimaron que los vientos del tornado alcanzaron los 338 km/h (210 mph), según el análisis recién publicado.

El tornado de Bridge Creek-Moore en Oklahoma, en 1999, tiene el récord de la mayor velocidad del viento, con 517 km/h (321 mph).

Desde que la agencia comenzó a usar la escala Fujita Mejorada en 2007, ha habido 10 tornados de categoría EF5. El intervalo de 12 años entre los EF5 es el más largo desde que el Servicio Meteorológico Nacional comenzó a llevar registros en 1950.

“En los últimos 12 años, ha habido varios tornados fuertes que han estado cerca, pero no ha habido indicadores de daño conocidos en ese momento para respaldar la calificación EF5”, dijo Melinda Beerends, meteoróloga a cargo en el servicio meteorológico en Grand Forks. “A veces es difícil que los tornados impacten algo”.

La mañana después del tornado EF5, los meteorólogos de la oficina de Grand Forks se dirigieron al lugar para evaluar los daños. Estudiaron la manera en que el tornado arrancó árboles, volcó vagones de tren completamente cargados, derribó torres de transmisión y destruyó granjas, incluida una en la que sólo quedó el sótano.

“Fuera de quedarse sin luz, la ciudad de Enderlin resultó prácticamente ilesa”, dijo el alcalde Deon Maasjo. Dos hombres y una mujer murieron en dos ubicaciones al este de la ciudad, la cual se ubica a unos 65 kilómetros (40 millas) al suroeste de Fargo.

Determinar la fuerza de un tornado suele tomar días o semanas, ya que los meteorólogos estudian los daños a estructuras y árboles. Este caso tomó mucho más tiempo debido a los daños inusuales a los vagones de tren, incluido uno que fue levantado y lanzado lejos del resto. Los meteorólogos trabajaron con ingenieros y expertos en daños por viento para realizar estudios adicionales y análisis forenses para determinar la calificación EF5, a partir de la estimación inicial de EF3.

El tornado fue provocado por la presencia de aire cálido y húmedo en un lugar propicio para una tormenta eléctrica, explicó Beerends. Pero también hubo una gran cantidad de cizalladura del viento, que es una variación de la velocidad y dirección del viento que creó las condiciones para el tornado.

En los últimos años se han registrado tornados con mayor frecuencia al este del río Mississippi, señaló Victor Gensini, profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad del Norte de Illinois.

“Si te remontas a hace 40 o 50 años, los tornados que ocurrían en lugares como Texas, Oklahoma y Kansas ahora ocurren con menor frecuencia en esos lugares y ahora vemos más tornados en lugares como Birmingham, Little Rock y Memphis”, destacó.

Aunque los meteorólogos no están seguros de cuál es la causa de esta tendencia, la mayor frecuencia de tornados en el centro sur y el centro-norte del país es notable porque está más cerca de los centros urbanos, señaló Gensini, por lo que hay una mayor probabilidad de que un tornado golpee algo.

El último tornado EF5 del que se tenía registro fue el 20 de mayo de 2013 en una ciudad a las afueras de Oklahoma City, el cual dejó 24 muertos y más de 200 heridos. Ese tornado arrasó con cientos de hogares, una escuela, un hospital y una sala de boliche en la ciudad de Moore, donde casi una década después, multitudes de cinéfilos se presentaron para ver la película de 2024 “Twisters”, que trata sobre tornados devastadores.

