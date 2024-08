Congreso de EUA pide a México reconsiderar la reforma judicial

Ahora, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos manifestó su preocupación por la reforma al Poder Judicial.

El presidente del Comité, Michael McCault, dijo que con la reforma "pueden echar por tierra, años de progreso económico y construcción de alianzas al erosionar la democracia del país".

McCault advirtió a los mexicanos que si se implementan las reformas implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se puede ver afectada la revisión del T-MEC en el año 2026, por lo que pidió al gobierno de México que reconsidere dichas acciones.

CHM @RepMcCaul: “I am deeply concerned the reform measures currently being pursued by Mexican President Lopez Obrador could undo years of economic progress and partnership building by eroding democracy in the country. The people of Mexico should know that if some of these reforms…