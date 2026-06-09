Corea del Norte y China promueven espíritu de resistencia por EUA

En el encuentro de los presidentes de Corea del Norte y China, Xi Jinping y Kim Jong-un acordaron mantener el "espíritu" de "resistencia contra la agresión estadounidense".

Durante la visita al monumento en honor a los soldados chinos que participaron en la Guerra de Corea (1950-53), abogaron por "mantener vivo el gran espíritu de la Guerra de Resistencia contra la Agresión Estadounidense y de Ayuda a Corea".

En el último día de visita del presidente chino Xi Jinping, planteó ayer fortalecer los intercambios diplomáticos y militares, y ambos acordaron abrir "un nuevo capítulo" en el desarrollo de las relaciones bilaterales.

Jinping y Jong-un también visitaron este martes la Escuela Central de Formación de Cuadros del Partido de los Trabajadores, la principal institución de educación política de Corea del Norte, donde presenciaron una clase sobre relaciones entre Pekín y Pionyang.

La visita del mandatario chino a Corea del Norte, su primer viaje al extranjero en lo que va de año, ha estado marcada por mensajes de refuerzo de los lazos bilaterales.

Estas son las claves de una visita que expande lazos entre Corea del Norte y China

La visita de Estado reafirmó las intenciones de ambos países de expandir su cooperación, incluido el ámbito militar, en un "nuevo capítulo" de las relaciones bilaterales.

Estas son las claves de los resultados de la primera visita de Xi Jinping en siete años a Corea del Norte:

1. "Un nuevo capítulo"

China afirmó que la relación bilateral se encontraba ahora en un "nuevo punto de partida histórico", mientras que, según la agencia estatal norcoreana, aseguró que ambos países acordaron abrir un "nuevo capítulo" en sus vínculos.

2. Inclusión del ámbito militar

También China planteó a Corea del Norte reforzar los intercambios en diplomacia, aplicación de la ley y asuntos militares, además de ampliar la cooperación en comercio, agricultura, ciencia y tecnología, entre otros.

Aunque la dimensión militar es una de las menciones más llamativas del informe publicado por la agencia estatal de noticias Xinhua.

3. La desnuclearización queda fuera

En la búsqueda por reactivar la relación bilateral y reafirmar su influencia sobre Pionyang, el presidente chino evitó presionar públicamente a Corea del Norte para preservar la estabilidad en las relaciones.

La desnuclearización, un asunto al que Pionyang ha dado la espalda abiertamente. Tampoco fue mencionada en la visita de septiembre pasado.

La omisión contrasta con la anterior visita a Corea del Norte en 2019, cuando China dijo estar dispuesta a desempeñar un papel constructivo para lograr la desnuclearización de la península coreana.

4. Una Corea del Norte reforzada

El encuentro entre Xi y Kim se produce en medio del fortalecimiento de lazos de Pionyang con Moscú, una alianza con la que Corea del Norte ha logrado mitigar los efectos de las sanciones y que ha contribuido a su notable recuperación económica tras la severa crisis que sufrió en la pandemia.

Desde la firma del tratado de asociación estratégica integral con Rusia, que incluye intercambios de tecnología militar y compromisos de defensa mutua en caso de agresión, Pionyang parece menos interesado en reanudar los diálogos con Estados Unidos y Seúl.

El país podría ganar ahora mayor margen económico con la reactivación de sus lazos con China, su principal socio comercial, después de que Kim definiera la preservación de esa amistad como la "tarea estratégica primordial" del Norte.

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