Bolsas asiáticas suben hasta un 6% tras acuerdo EUA-Irán

El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a más de 100 días de conflicto comenzó a reflejarse de inmediato en los mercados financieros de Asia, donde las principales bolsas registraron importantes ganancias al inicio de la jornada de este lunes (tiempo local).

Los inversionistas reaccionaron con optimismo a la noticia, impulsando los índices bursátiles de la región.

En China, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái avanzó 0.6 %, hasta ubicarse en 4,055.87 puntos.

Por su parte, el mercado de Shenzhen registró una ganancia de 1.25 %, alcanzando los 15,150.09 enteros.

En tanto, la Bolsa de Taipéi, principal mercado de Taiwán, fue una de las más beneficiadas por el anuncio al repuntar 2.5 %, situándose en 45,271.18 unidades.

La tendencia positiva también se observó en otros mercados asiáticos.

El índice Kospi de Corea del Sur llegó a dispararse cerca de 6 % durante las primeras operaciones, mientras que el Nikkei de Japón abrió con ganancias superiores al 3 %.

Los analistas atribuyen este comportamiento al alivio de las tensiones geopolíticas generado por el acuerdo entre Washington y Teherán, una noticia que redujo la incertidumbre en los mercados internacionales y fortaleció el apetito de los inversionistas por activos de mayor riesgo.

La reacción positiva se produjo apenas horas después de que ambos países anunciaran un entendimiento para poner fin al conflicto, lo que fue recibido por los mercados como una señal de estabilidad para la economía global.

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