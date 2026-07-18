Corte de Brasil niega visita de Javier Milei a Jair Bolsonaro

La medida permite únicamente el ingreso de abogados, médicos y fisioterapeutas, además, establece que Bolsonaro no podrá recibir visitas con finalidad política

El presidente de Argentina, Javier Milei, no podrá visitar al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro durante el viaje que tiene previsto realizar a Brasil, luego de que el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, negara la autorización solicitada por la defensa del dirigente conservador.

El encuentro estaba programado para el sábado 25 de julio, a las 16:00 horas, en la residencia de Bolsonaro en Brasilia, donde cumple una condena bajo arresto domiciliario, sin embargo, el magistrado declaró sin objeto la petición debido a que el exmandatario tiene suspendido su derecho a recibir visitas durante 30 días.

Las restricciones que impidieron la reunión

La medida permite únicamente el ingreso de abogados, médicos y fisioterapeutas, además, establece que Bolsonaro no podrá recibir visitas con finalidad política o electoral hasta que concluya el proceso electoral brasileño de 2026.

Las restricciones fueron endurecidas después de que Flávio Bolsonaro difundiera en redes sociales una carta escrita por su padre, en la cual el exmandatario pidió dejar atrás diferencias internas y respaldar la candidatura presidencial de su hijo.

El juez consideró que el mensaje representó un incumplimiento de las condiciones de la prisión domiciliaria, pues Bolsonaro tiene prohibido utilizar redes sociales o comunicarse públicamente por medio de terceros.

Como parte de las sanciones, Flávio Bolsonaro tampoco podrá visitar a su padre durante 90 días, mientras que el expresidente quedó impedido de divulgar pronunciamientos electorales a través de familiares, colaboradores o cualquier otra persona.

Milei viajaría para apoyar a Flávio Bolsonaro

La visita tenía un marcado componente electoral, Milei anunció que acudiría a São Paulo para participar en la convención del Partido Liberal, donde se prevé formalizar la candidatura de Flávio Bolsonaro a la presidencia; posteriormente, se trasladaría a Brasilia para reunirse con Jair Bolsonaro.

La delegación argentina contemplaba la presencia del canciller Pablo Quirno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y un intérprete, aunque la resolución judicial solamente impide la reunión con Bolsonaro, por lo que no prohíbe que el mandatario argentino ingrese a Brasil o participe en el acto partidista.

Bolsonaro cumple arresto domiciliario por motivos de salud

Jair Bolsonaro fue condenado en 2025 a 27 años y tres meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022 y otros delitos relacionados, desde el 27 de marzo de 2026 cumple la sentencia en su residencia por motivos de salud, bajo restricciones que limitan sus comunicaciones, actividades políticas y visitas.

La decisión suma tensión al escenario político brasileño, marcado por las elecciones de octubre y por la intención de Flávio Bolsonaro de enfrentar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, también coloca nuevamente bajo atención la cercanía de Milei con la familia Bolsonaro, una alianza ideológica que ha profundizado el distanciamiento entre los gobiernos de Argentina y Brasil.